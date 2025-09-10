Luka Dončić ubacio 39 i nije bilo dovoljno: Njemačka u polufinalu Eurobasketa

Njemačka je u polufinalu Eurobasketa poslije pobjede nad Slovenijom.

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Nemačke zakazala je susret sa Finskom, nakon što je preokretom ostvarila pobedu nad Slovenijom 99:91 u tijesnom meču četvrtfinala Eurobasketa.

Ma koliko perfektan bio Luka Dončić i ubacio 39 poena, ovaj tim nije uspio da iznenadi svjetskog šampiona na Eurobasketu. Njemačka je gubila sve do posljednje dionice, ali je bila najbolja kad je bilo najvažnije. Možda Denis Šreder nije imao najsjajnije šutersko veče izvan linije 6,75, ali je zato Njemačka na raspolaganju imala raspoloženog Franca Vagnera, pa i Danijela Tajsa.

Malo je reći da je Slovenija odlično startovala protiv Njemačke, ali je do petog minuta svjetski šampion uspio da dođe do prednosti 15:11, a onda je Luka Dončić pokazao zašto je jedan do najboljih igrača današnjice. Od narednih 14 poena Slovenije on je ubacio osam za prednost od 25:19. Nastavili su "zmajevi" u istom ritmu i u finišu vezali još sedam poena, pa su imali dvocifrenu prednost poslije 10 minuta.

Zanimljivo je to da niko dosad nije doveo Njemačku u situaciju da ima dvocifreni zaostatak na ovom Eurobasketu, najviše što je ova ekipa imala bilo je pet poena kad je Portugal bio bolji. Zbog toga je svjetski šampion morao da doda gas, a kada se to dovede u vezu sa tim da je Dončić dobio kratak predah na klupi onda smo se našli na korak od preokreta. Njemačka je stigla do znatno manjeg zaostatka (34:29). Pa je NBA zvijezda hitno morala nazad na parket.

Ulazak Dončića znatno je promijenio ritam Slovenije, a od ubačenih 19 poena ovog tima, Dončić je ubacio 12 i to u seriji. Ipak, Slovenija nije uspjela ponovo da dođe do dvocifrene prednosti, pa je na poluvremenu imala 51:46. Igralo se potom koš za koš, ali ono što je na ruku Slovenaca išlo je činjenica da Denis Šreder nije poentirao izvan linije 6,75, imao je šest promašaja iz isto toliko pokušaja. S druge strane Klemen Prepelič pomagao je Dončiću da vodi tim i tako je bilo sve do 30. minuta. A, onda je potpuno neočekivano Njemačka vezala 5:0 i to tako da je Tristan da silva uz zvuk sirene pogodio trojku i smanjio zaostatak pred odlučujuću četvrtinu (74:70).

Napravila je Njemačka nevjerovatnu seriju od 9:0 i napokon povela 77:74 i od tog trenutka nije ispuštala prednost.