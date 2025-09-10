logo
"Slušali smo Balkan parti": Kapiten Finske pred kamerama otkrio tajnu i spomenuo "Mršavog Isusa"

Autor Nemanja Stanojčić
0

Sasu Salin objasnio je i kakvu muziku je puštao Fincima pred četvrtfinalnu utakmicu protiv Gruzije. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Sasu Salin pred duel Finska Gruzija puštao Balkan parti Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Finska ide u borbu za medalju na Eurobasketu. Prošla je u polufinale, čeka ishod meča Nemačke i Slovenije. U četvrtfinalu je srušila Gruziju, prije toga je dobila Srbiju i sada hoće odličje. Kapiten Sasu Salin nije krio oduševljenje.

"Sjajan je osjećaj, ne znam, prvi put mi se ovo desilo. Bila je velika borba, uradili smo dobar posao i srećni smo", počeo je Salin.

Finci su odigrali fantastičan meč, posebno u prvom poluvremenu kada su imali šut za tri 10/15.

"Iskoristili smo sve svoje prednosti, trčali smo, hvatali smo skokove, imali su samo tri u prvom poluvremenu, radili smo sve dobro."

"Slušao se 'Balkan party', pazim na 'Mršavog Isusa'"

Pogledajte

01:29
Sasu Salin izjava i Balkan party
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nezaobilazno pitanje za Sasua bilo je i koje srpske pjesme će da pušta poslije prolaska u polufinale pošto je za to zadužen.

"Balkan parti je bila pjesma prije početka utakmice, tako se zove. Vidjeću šta ću da pustim sada", smije se Salin.

Dok je to pričao iza njega prošao je Mika Murinen koji je dospio u centar pažnje. Nadimak mu je "Mršavi Isus", a finski kapiten je otkrio da mora da bude pažljiv, da saigrač ne bi dodatno poletio.

"Ne znam ko mu je dao taj nadimak, neko iz Amerike, nemam pojma. Moram i ja sada da ga zovem ovako. Ponekad ga zovem. Zovem ga Mika uglavnom, da ne poleti još."

Za kraj je poručio da se u Finskoj ne razmišlja o zlatnoj medalji, bar ne još uvijek.

"Ne razmišljamo o zlatu, iskreno, ne", zaključio je Salin.

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka

