Markanen i Finska u polufinalu Eurobasketa! Nakon Srbije eliminisali i Gruziju

Lauri Markanen i Finska su se našli u istorijskom polufinalu Eurobasketa.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija Finske je stigla do pobjede u četvrtfinalnoj utakmici protiv selekcije Gruzije i plasirala se u polufinale Eurobasketa!

Rezultat je na kraju glasio 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17).

Ovo je prvo polufinale za selekciju Finske u istoriji, a prije Gruzije savladali su Srbiju u osmini finala. Sada čekaju pobjednika meča Slovenija - Njemačka. Prvo polufinale igraju Grčka i Turska.

Finci su poveli krajem prve četvrtine i od tada nisu ispuštali vođstvo. Na poluvremenu su imali 17 poena prednosti da bi pred posljednjih 10 minuta Gruzijci prišli na samo devet poena zaostatka. U jednom trenutku bilo je i samo +6 za Fince, koji su na kraju ipak uspjeli da zaustave nalet izabranika Aleksandra Džikića.

Porazu Gruzije kumovala su i isključenja Šengelije i Bitadzea. Sjajan je ponovo bio Lauri Markanen sa 17 poena dok je najefikasniji u pobjedničkom timu bio Mikael Jantunen sa 19 poena.

Na drugoj strani najefikasniji pojedinac bio je Aleksander Mamukelašvili sa 22 poena, četiri skoka i četiri asistencije.