"Kad sam pričao o Finskoj, smijali su mi se": Oliver otišao prije 10 godina i vidio kako nastaje košarkaška sila

Srpski stručnjak Oliver Vidin već punu deceniju osvaja medalje i trofeje svuda po Evropi, samo ga nema u Srbiji. Kada je stigao u Finsku, malo ko je htio tamo da ode, a ono što je vidio prije deset godina ubijedilo ga je da će Finska, kad-tad, pobijediti Srbiju.

Kada je Srbija izgubila od Finske u osmini finala Eurobasketa skoro svi u Srbiji su se iznenadili. Kažem skoro svi jer bar jedan čovjek sigurno nije. Oliver Vidin, nekada trener KK Nokije, a sada selektor Slovačke, stručnak sa titulama od Finske i Poljske do Slovačke i Mađarske iz prve ruke je vidio šta je finska košarka. I za MONDO kaže - vežite se, ima još.

"Još tamo kada sam radio, kada sam imao prilike da upoznam njihovu ligu, igrače i način na koji rade bilo mi je jasno da će vrlo brzo u nekoj perspektivi biti vrlo interesatna reprezentacija.Igraju dosta moderno, brzo, kod njih se ne filozofira previše u napadu, ne igraju se komplikovane kretnje. Više se traži jednostavno rješenje, da se iz tranzicije i odbrane daju laki poeni. Takođe glavni igrači su egzekutori. Zna se ko šta radi i kod koga ide lopta. Ništa to kod njih nije bilo slučajno. Imate sada jednog Isala koji je otišao u NBA kao glavni trener. Za mene to nije iznenađenje jer ga znam od ranije, znam ga kako radi i koliko je posvećen tako da ništa tu nije iznenađenje", kaže za MONDO poslije teškog poraza Srbije u osmini finala Eurobasketa.

Nije ovo bio prvi put da se mučimo sa Fincima. Još 2020. u kvalfiikacijama za prethodni Eurobasket ekipa sa u kojoj su bili Mađuni, Salin, Valtonen, Madsen ali i bivši reprezentativci Kantonen, Vilson i Koivisto nas je dva puta dobro oznojila.

"Ja sam to rekao tada da možemo da izgubimo. Prije nego što smo igrali taj meč kvalifikacija kada smo išli u Helsinki rekao sam da je vrlo moguće da ćemo imati problema i da ne bi bilo iznenađenje i da izgubimo. Smijali su mi se, bili su u fazonu - ti si bio u Finskoj, pa ih podržavaš.Pa ne podržavam ih, naravno da sam na strani Srbije, ali meni tada nije bilo iznenađenje da pobijede. Naravno mogu da imaju loš dan i ne samo Srbija i Njemačka i svaka druga reprezentacija može da ih dobije 30 razlike. To je sport, to je košarka. Ali generalno stalno su na svim velikim takmičenjima i ovo nije iznenađenje."

Nije iznenađenje ni Finska ni Španija

Nije ovo prvi veliki rezultat finske košarke. Sjećamo se da su timovi 2011. i 2013. sa Koivistom, Hafom, Lijem, Salinom, Koponenom, Ranikom i Motolom bili deveti na Evropskom prvenstvu, a na prošlom Eurobasketu su takođe bili u četvtfinalu.

"Ovo im nije prvo četvrfinale i nije uopšte iznenađenje kao što nije iznenađenje da je Španija ispala i da nije prošla grupu. Oni su pretprošle godine zamalo izgubili od Slovačke u kvalifikacijama. Nisu im tada igrala braća Ernangomez, ali bez obzira. Da ti dođeš u situaciju da izgubiš od Slovačke koja se nije kvalifikovala na Eurobasket je bilo veliko iznenađenje. Na toj utakmici je greškom zapisničkog stola faktički Španija pobijedila. Isteklo im je vrijeme kod trojke za produžetak, ali sudije to nisu mogle tako da okarakterišu jer su za zapisničkim stolom kasno pustili sat. Ušli su u produžetak i tada je Slovačka izgubila. Kada Slovačka tako igra sa Španijom, to što Španci nisu prošli grupu uopšte nije veliko iznenađenje", ističe nam sadašnji selektor Slovačke Oliver Vidin.

Mira Litla dovodio u Megu, sa Mađunijem stalno na vezi

Vidin je 2014. godine prezeo Nokiju u drugoj ligi Finske i sa tim klubom ne samo ušao u prvu ligu, nego je uspio da bude treći u istoj. Kako je uopšte stigao tamo i kako je prihvatio poziv iz Finske?

"Imali su oni tada Hanoa Motolu, Temua Ranika, poslije toga je došao Koponen za koga sam znao da dolazi. Interesantna plejada igrača koji su igrali na vrhunskom nivou. Prvi koji je pokazivao da može da ode da igra NBA je bio Markanen od tih mladih igrača. Recimo da je imao 15-16 godina kada sam bio u Finskoj i bio je u tom Marasku. To je akademija u kojoj se radi sa mladim igračima. Faktički njihova akademija gdje dolaze mladi talenti. Selektirani su za reprezentacije, a onda iz kadeta, pionira, juniora dolaze tu. Treniraju u kompleksu, imaju tu organizovanu školu, sve", počinje priču o dolasku u Finsku Vidin.

Kada se pogleda rad te akademije vidi se da su iz sadašnjeg tima tu školu osim Markanena prošli i Edon Mađuni, Elijas Valtonen i Miro Litl.

"Miro Litl je sin mog prijatelja, koji je igrao u Finskoj protiv mene. Majku mu isto poznajem jako dobro, čak smo ga dovodili u Megu. Trebalo je da dođe, međutim je on na kraju izabrao da ide u NCAA. Imao je ponudu Mege da dođe kada je Nikola Topić otišao u Zvezdu", otkriva nam Vidin.

Neke od sadašnjih reprezentativaca zna vrlo dobro lično, protiv ostalih je igrao i ponavlja - ništa ga ne čudi.

"Ovo nisu nikakva iznenađenja. Stvari se prate i sve se to u košarkaškom svijetu zna. Zna se ko je ko i ko šta radi. Taj mali Miro Litl je trebalo da igra ABA ligu. Otac Edona Mađunija Besim je moj jako dobar prijatelj, stalno smo u kontaktu. On je igrao košarku u Jugoslaviji i Turskoj, isto je bio plejmejker. Mali ima dobru genetiku, ima od koga da naslijedi talenat. Sada je dosta tražen igrač, igrao je u Turskoj u Karšijaki i htjeli su da ostane, ali je otišao u Francusku jer je dobio fenomenalan dvogodišnji ugovor. I sa Madsenom sam igrao, on je igrao u Kouvotu. On isto šutira za tri, samo ne koristi dribling. Svi hoće da povuku loptu, svi su sposobni da šutnu spolja. Obučeni su, znaju da igraju, igraju po dobrim ligama, imaju samopouzdanja. Valtonena sam čak imao protiv sebe kada sam uvodio Nokiju iz druge u prvu ligu 2015. godine. Tada je on klinac, ima 17 godina, a igra rolu lidera u toj ekipi. Izgubili su to finale. Svi ti momci su prošli njihovu akademiju gdje se sve jako dobro prati i gdje je sve dobro organizovano."

Imaju tijela i ničeg se ne plaše

Mnogo se pričalo o Tomasu Isalu koji je nakon igračke karijere napravio trenerske uspjehe sa Kralshajmom, Bonom i Parizom, a sada je preuzeo Memfis Grizlise. Finski treneri neće stati, biće ih još više na vrhunskom nivou.

"Njihovi treneri su dosta spremni da uče i da napreduju. Trener koji sada vodi reprezentaciju je dugo Henriku Detmanu bio pomoćnik. Imao je šta da nauči i šta da vidi, prošao je dosta i poslije je ostao da vodi Strazbur. Sada je posljednju sezonu radio u Japanu, a reprezentacija mu je data da je vodi sistematski. Posao je podijeljen u reprezentaciji. Jedan trener radi napad, jedan odbranu, on koordinira i svi se dogovaraju. To je timski rad koji dosta podsjeća na rad u NBA ligi."

A šta je Oliver Vidin u tri godine u Finskoj vidio? Šta je to što Finci imaju, košarkaški?

"Prvo sam vidio da imaju tela. Imaju talentovane klince, igrače koji su dugački, sa dobrim konstitucijama i poslije sa dobrim rješenjima u igri jedan na jedan. Druga stvar vidi se da su treneri dosjledni u onome što rade. Ono što oni rade na treningu, igrači nauče.Kod njih se dosta igra u tranziciji, uzimaju šuteve za tri. To nekome sa strane može da izgleda divlje, ali oni to kažnjavaju. Nama nisu uopšte odgovarali kao protivnik. Rašire nas i ako imaju dobar dan i šutiraju u većem procentu nego obično mogu da pobijede svakoga", ističe naš sagovornik.

Sa strane gledano je nevjerovatno kako i prvi i 12. u rotaciji Finske nema nikakav problem da skoči i šutne u tranziciji, da uzme šut kada je bitno.

"Nemaju oni razloga da se plaše, jer su tako učeni. Oni u tranziciji uzimaju šuteve, ali naravno nemaju svi sva prava. Iako izgleda tako, oni znaju i imaju hijerarhiju između sebe. Znaju ko prije, a ko kasnije može da uzme šut. Ovo uopšte nije iznenađenje. Naravno jeste iznenađenje za ljude u Srbiji koji ne prate šta se dešava, ali za nekoga ko je u košarci nije. Kari Pešić je ranije upozoravao na to. Rekao je veliku istinu da svi rade i svi napreduju i da tu nema nikakvih iznenađenja, da je neko nekog pobijedio i izbacio. Jedan Island je na Evropskom prvenstvu i mučili su mnoge", naglašava nam Oliver Vidin.

Finci nisu naduvani, skromni su i bore se

Nevjerovatno je gledati Laurija Markanena na ovom Eurobasketu. Srbiji je ubacio 29 poena, Crnoj Gori 26, Švedskoj 28, a Britancima - 43. U vrijeme kada je Vidin vodio Nokiju Markanen je igrao za HBA Marasku, akademiju o kojoj je već bilo riječi.

"On je i tada bio dominantan i svi su govorili o njemu. Ta motorika na tu visinu. nije on nikoga iznenadio. Bio je ispred svih, vidio sam taj talenat. Međutim velika stvar kod Finaca je - oni su jako skromni. Uopšte nisu naduvani i umišljeni.Idu od utakmice do utakmice, svakog poštuju i bore se, takvi su kao narod. Veliki su borci, ne plaše se kontakta. Od malih nogu su učeni i vaspitavani tako. Idu na svaku loptu, nema izgubljene lopte, bore se do kraja. Dosta genetike ima, vidjeli smo nekoliko igrača kojima je jedan roditelj Amerikanac koji je igrao košarku. Tu se pravi dobar miks igrača koji ima talenat i fizičke predispozicije. To uopšte nije reprezentacija koju neko može da pomisli da potcijeni", priča nam Vidin, pa objašnjava kako su se desili Šon Haf, Džerald Li, Džejkob Grandison, Miro Litl...

"Nisu samo oni. Sin bivšeg selektora Njemačke Gordona Herberta Danijel je takođe igrao u Finskoj, u Korihajtu sa Valtonenom. Život je jako dobar, standard je visok i sve je utanačeno tako da oni žele da ostanu tamo da žive i da rade. Otac Mira Litla je bio igrač u Finskoj, a sada je sudija."

Kako su nas Finci pobijedilI?

Finska koju smo na prethodnom Eurobasetu u grupi dobili 30 razlike 100:70, sada je vodila cijeli meč i na kraju nas pobijedila. Kako je Vidin vidio ovaj meč?

"Prvo mislim da kao reprezentacija nismo bili na 100 odsto iz raznoraznih razloga. Možemo mi daleko bolje da odigramo. To je za analizu, ali teško je reći kada niste unutra sa njima. Vidio sam da je Avramović dao izjavu da se svašta dešavalo. Vjerovatno je mislio na povrede i bolesti. Čak postoji neka informacija da je Avramović stisnuo zube da igra povrijeđen, iako je trebalo da ne igra. Vidjeli smo da Vukčević nije ni nastupio, da je Vanja Marinković ušao pred kraj. Momcima kapa dole što su došli. Mogao je svako od njih da jednostavno prekoči ljeto i ne dođe, da kaže da hoće da odmara. Ljudi to ne cijene, ali to nije nikakva obaveza, niko od njih to ne mora.Svi oni vole reprezentaciju i hoće da igraju i to je velika stvar. Sada nisu napravili rezultatski uspjeh, treba realno i objektivno reći da je ovo neuspjeh, to je za analizu. Mnogo je stvari i faktora, na turnirskom tipu takmičenja mnogo stvari utiče na to da li si pobjednik ili pokojnik. Nije plejof, nije ligaški sistem, to je nokaut faza. Dovoljno je da jedan ili dva igrača nisu na svom nivou i da fale dva igrača kao što je falio zbog povrede.Zvuči kao alibi, ali Bogdan sigurno mnogo znači toj reprezentaciji, nije slučajno kapiten. Vidjeli smo da nam je baš previše falio", analizira ukratko naš veliki poraz Oliver Vidin.

A šta je finski kvalitet koji im je donio pobedu i meč četvrtfinala koji će igrati sa Gruzijom?

"Upravo to - skromno, odlučno. Ne plaše se, vidjeli ste kada je Murinen zakucao i stao ispred Jovića. Iako je klinac, srednjoškolac, jasno mu je pokazao - skloni mi se sa puta. Ta reakcija, kada neko tako da koš i stane kako je on doskočio. Jović je već bio ispred njega i mogao je da ga obiđe, ali tu onda ide odmjeravanje snaga da se vidi ko je jači mentalno. Oni se nisu toga uplašili uopšte i to je samo pokazatelj da oni respektuju, ali idu svojim putem. Moramo da na terenu pokažemo da smo bolji."

Samo će biti sve bolji

Iako su u prethodnim godinama iz reprezentacije otišli Peteri Koponen, Džerald Li, Šon Haf, Temu Raniko i Džamar Vilson, Finci nisu ništa slabiji.

"Sigurno, pa ovi igrači koji sada igraju su bolji od tih koji su otišli. Njima je svaka generacija sve bolja i tu ništa nije iznenađujuće. Samo su okrenuti košarci, to su stvari koje moraju da se postave na svoje mjesto. Mora da se zna ko je ko, pa onda možemo dalje da pričamo. Iluzorno je pričati dok ne postaviš stvari na svoje mjesto."

Kada sam izvještavao sa Eurobasketa 2022. godine prvi utisak među navijačima bili su mi Finci. Bio ih je pun Prag, vikali su njhovo "Susijengi" (nadimak reprezentacije, prim. aut.) i bili najveseliji.

"Standard im je visok, a Finska nije jeftina za život. Oni zarađuju dovoljno i svaka porodica može pristojnim i poštenim radom da obezbijedi da putuje po Evropi i da gleda reprezentaciju. Porodično idu i isprate reprezentaciji u košarci, fudbalu. Od kolektivnih sportova je košarka najpraćenija poslije hokeja, a hokej je kod njih na neki način religija. Navijaju, bodre i pozitivni su. Može bez problema da bude neko među njima i da navija za protivničku ekipu, neće ga niko napasti. Biće šala, prozivanje, ali više prijateljski i kroz smijeh. Pravi navijači, uživaju ljudi u životu, ne bave se glupostima", ističe nam Oliver Vidin.

Vidimo se na sljedećem Eurobasketu selektore!

"Ja sam već 18 sezona u inostrantvu, svake godine imam posao. U poslednjih 10 sezona imam 11 trofeja, svake sezone uzmem nešto. Mene odavde nikad nisu kontaktirati, niti postoji potreba.Vjerovatno da postoji potreba, zvali bi, ali ne uzimam nikome za zlo. Ja mislim da sam na dobrom putu i ovo mi odgovara. I u toj Finskoj sam bio trener godine. Poslije je ideja bila da ekipa opstane u ligi, a ja sam bio treći. Nije se to urušilo mojim odlaskom nego je nastavilo da napreduje i uzeli su titulu 2024. To je pokazatelj da u Finskoj kada se nešto postavi na zdrave noge da samo ide naprijed. Ali mora da bude i sistema, da se zna ko odlučuje. Vrlo pozitivno ocjenjujem moj rad, klub u kome sam bio i njihovu košarku", priča nam za kraj o svom radu i uspjesima Oliver Vidin.

Nakon titule u Mađarskoj sa Solnokom, preuzeo je selekciju Slovačke i sada mu je cilj odlazak na naredno Evropsko prvenstvo. A ovo mu nije prvi posao u nacionalnim timovima, pošto je sa mlađim selekcijama Srbije znao da bude prvak Evrope i svijeta.

"Imao sam prilike da radim u Srbiji sa svim reprezentacijama - kadetskim, pionirskim, juniorskim, Bio sam sa generacijom '89 prvak Evrope u Madridu i sa generacijom 82/83 prvak svijeta u Manhajmu. Radio sam i sa ostalima kroz razne kampove tako da znam taj nivo, režim, turnirski način takmičenja i kako se i šta očekuje. Generalno prvo i osnovno je da ova reprezentacija mora da se skupi. Igrači koji su potencijalni reprezentativci da dođu, da imaju navike da dolaze na sve prozore u toku godine. Imali smo ove godine peh da od 12 igrača 11 nije moglo da dođe. Naturalizovaćemo jednog igrača sigurno, a moj zadatak je da sve te igrače okupim da dolaze i budu u reprezentaciji. Siguran sam da do 2029. kada će biti sljedeće Evropsko prvenstvo da ćemo moći da se kvalifikujemo i da igramo", istakao je za kraj ovog razgovora Oliver Vidin.

Od stare slave se ne živi i izgleda da moramo da se trgnemo. Kao što nas sada u rukometu nema nigdje, a Portugalci su sa Kikom i Martimom Koštom sila, ne treba se iznenaditi ako u budućnosti Finska bude zemlja MVP-a NBA lige, a Srbija u košarci ono što je sada u rukometu. Ne treba misliti da je to nemoguće, jer već imamo dovoljno primjera da je moguće. Što se našeg sagovornika tiče poruka je samo jedna - selektore, vidimo se na Eurobasketu.

(MONDO, Nikola Lalović)