"Nema srpske muzike, neću da pokažem nepoštovanje prema Srbiji": Salin priznao da su provokacije bile namjerne

Autor Nemanja Stanojčić
0

Sasu Salin oglasio se poslije pobjede protiv Srbije i prolaska Finske. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Sasu Salin o utakmici Srbija Finska Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Finska je šokirala Srbiju i izbacila je na Eurobasketu. Kraj za tim koji je bio među glavnim favoritima za zlatnu medalju. Kraj u osmini finala, a Sasu Salin je bio i te kako raspoložen da priča sa medijima. Krenulo je od priče o srpskoj muzici i obećanju da će pustiti Cecu ako pobijede.

"Vidjećemo, neću da pokažem nepoštovanje prema Srbiji, nema srpske muzike večeras", rekao je Salin.

Nastavio je da analizira meč i ono što je Finska radila za pobedu.

"Igrali smo bez ikakvog pritiska. Trebalo je da dobijemo jedan meč da bi prošli. Da se igra na seriju na sedam mečeva, vjerovatno bi oni prošli dalje. Igrali smo sa dosta energije i vjerovali smo do kraja. Ko je odlučio? Valtonen. Pogodio je neke ključne šuteve, dao je neke važne poene u drugom poluvremenu."

Murinen je namjerno provocirao

Murinen je provocirao igrače Srbije u više navrata, a to je bilo sa namjerom. Priznao je to i Salin.

"Da, to nam je pomoglo. Radi to od početka. Pokušavao sam da ga smirim nekoliko puta da ne bi dobio tehničku, ali on donosi energiju i radi sjajan posao."

Navija da naredni protivnik Finaca bude Gruzija, a ne Francuska.

"Gruziju, Gruziju naravno. Šermadinija bih izabrao bilo kog dana. Volim Šermu, vidjećemo kako će se završiti. Nikad se ne zna, iznenađenja su moguća. Navijam za Gruziju."

Pogledajte

02:06
Sasu Salin posle pobede Finske protiv Srbije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nije se složio sa tim da je ova pobjeda senzacija.

"Mediji i svi pričaju, mi imamo svoje ciljeve. Pokušavamo da ih ostvarimo. Za nas je bila velika pobjeda. Za medije je bila još veća", zaključio je Salin.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka Srbija Finska Sasu Salin

