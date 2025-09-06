"Nismo smjeli sebi ovo da dozvolimo": Dobrić se izvinio Srbiji, pričao i o kraju ove generacije

Ognjen Dobrić jedini je stao da priča sa medijima poslije eliminacije Srbije sa Evropskog prvenstva. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je ispala sa Eurobasketa. Od snova za medalju do ispadanja u osmini finala. Kraj, gotovo je. Finska je pobijedila i prošla dalje. Pred novinare u miks zoni stao je samo Ognjen Dobrić.

"Mislim da ste vidjeli i sami kako smo utakmicu odgirali, daleko ispod našeg nivoa, posebno u odbrani. Ova ekipa je talentovana, daćemo koševe u napadu lako, ali defanziva je ključ i daje rezultate, to nismo pokazali u ovom meču. Mnogo lakih poena, lakih šuteva, znali smo odakle prijeti opasnost, oni su iskoristili sve, došli su silno motivisani i zasluženo prošli dalje."

Lošu odbranu stavio je u prvi plan poslije šokantnog ispadanja.

"Nema jedan razlog da se izdvoji, to je timska odbrana, niko nije bio na nivou, svi smo morali da budemo bolji. To je nažalost rezultat, izgubili smo. Ova reprezentacija nije smjela sebi da dozvoli ovakvu utakmicu, posebno u ovoj fazi takmičenje. U grupi ima popravni, ovdje više nema. Nismo smjeli da se pokažemo u ovakvom svjetlu i da ovako odigramo. Svi smo tužni, žao nam je. Nemam riječi..."

"Atmosfera? Nema problema među nama"

Ognjen je odmah stavio do znanja da ne postoje problemi unutar ekipe i da atmosfera nije problem.

"Ne, ne taman posla, nema problema među nama. Ista ekipa koja godinama igra zajedno, svi smo uživali ovdje. Ništa nije funkcionisalo u igri, odbrana je ključ uspjeha, to je rezultat naše loše utakmice. Oni su u posljednjoj dionici dali neke bitne šuteve. To je sve došlo i njihovom zaslugom, bili su motivisani, znali šta napadaju, koristili su svoje prednosti iako ih nema mnogo. Mi smo na papiru kvalitetniji, ali to ništa ne znači, na to ne možemo da se oslonimo. Reprezentacija kao Srbija mora da da maksimum, ne možemo da potcijenimo nikoga, ne možemo ni sa kim da igramo lako, kao što smo htjeli večeras."

"Ne znam za Aleksu, igrali smo pod injekcijama"

Upitan je Dobrić za to što Avramović nije igrao više u drugom poluvremenu.

"Ne znam tačno, znate da je imao problem sa petom protiv Turske, igrao je pod injekcijama, vjerovatno nije mogao čim nije ulazio. Vjerovatno odluka doktora, ne znam ništa više"

I on se mučio sa povredom, otišao je u svlačionicu pred kraj prvog poluvremena.

"Neki problem sa leđima sam imao, gotovo je sad, ima vremena za oporavak, volio bih da nema, ali... Dosta nas igra pod injekcijama, to je normalna stvar u košarci, nije to problem ni opravdanje za ovakvu igru. Odigrali smo katastrofa, nismo smjeli da dozvolimo to u ovoj fazi takmičenja"

Da li je ovo kraj generacije?

Dobio je Ognjen pitanje i o tome da li je ovo kraj za ovu generaciju?

"Uf, to je teško reći. Ova generacija po godinama može još da igra. Ako budemo zdravi, nadam se da ćemo se opet skupiti i napraviti bolji rezultat. Nedostaje medalja sa Evropskog, na posljednja dva ispali smo u osmini finala. Nadam se da će odigrati bolje u budućnosti.

Nije htio da alibi bude u tome što nije igrao Bogdan Bogdanović.

"Bogdan je nedostajao, ali ova reprezentacija ima mnogo kvalitetnih igrača i bez njega moramo da pretendujemo na medalju i da odigramo mnogo bolje."

"Ljudi, izvinjavam se"

Za kraj je imao poruku za cijelu Srbiju poslije bolne eliminacije.

"Ljudi, izvinjavam se", zaključio je utučeni Dobrić.

