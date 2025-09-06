logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić nije ni podigao glavu, ostali ga pratili: Srpski košarkaši na mala vrata otišli sa Eurobasketa 1

Nikola Jokić nije ni podigao glavu, ostali ga pratili: Srpski košarkaši na mala vrata otišli sa Eurobasketa

Autori Mladen Šolak Autori Nemanja Stanojčić
1

Reprezentativci Srbije utučeni napustili svoj posljednji meč na Eurobasketu

Nikola Jokič i igrači Srbije prošli kroz miks zonu pognutih glava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Reprezentacija Srbije eliminisana je sa Eurobasketa u osmini finala protiv Finske i taj poraz je žestoko zabolio sve. "Na papiru" prvi favoriti turnira ispali su u prvoj eliminacionoj utakmici prošli su u tišini kraj novinara.Pogledajte kako je Nikola Jokić napustio teren:

Pogledajte

00:13
Nikola Jokić posle eliminacije Srbije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nakon njega slijedili su ga ostali reprezentativci, koji su se takođe potišteni prošetali kroz miks zonu. Na licima svih se vidjelo koliki je ovo šok.

Pogledajte

00:08
Košarkaši Srbije utučeni posle ispadanja
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Biće potrebno dosta vremena oporaviti se od ovog šoka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka Eurobasket 2025

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gibon

Najgluplja nam je fora ono napaljivanje u pripremnim utakmicama i sve karte izbacimo na sto...i svi nas provale....i još dobijemo etiketu prvog favorita ,pa se svi nalože na nas...niz glupavih poteza u startu....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC