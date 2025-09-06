Nikola Jokić nije ni podigao glavu, ostali ga pratili: Srpski košarkaši na mala vrata otišli sa Eurobasketa

Reprezentativci Srbije utučeni napustili svoj posljednji meč na Eurobasketu
Reprezentacija Srbije eliminisana je sa Eurobasketa u osmini finala protiv Finske i taj poraz je žestoko zabolio sve. "Na papiru" prvi favoriti turnira ispali su u prvoj eliminacionoj utakmici prošli su u tišini kraj novinara.Pogledajte kako je Nikola Jokić napustio teren:
Nakon njega slijedili su ga ostali reprezentativci, koji su se takođe potišteni prošetali kroz miks zonu. Na licima svih se vidjelo koliki je ovo šok.
Biće potrebno dosta vremena oporaviti se od ovog šoka.