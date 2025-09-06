Nikola Jokić nije ni podigao glavu, ostali ga pratili: Srpski košarkaši na mala vrata otišli sa Eurobasketa

Reprezentativci Srbije utučeni napustili svoj posljednji meč na Eurobasketu

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Reprezentacija Srbije eliminisana je sa Eurobasketa u osmini finala protiv Finske i taj poraz je žestoko zabolio sve. "Na papiru" prvi favoriti turnira ispali su u prvoj eliminacionoj utakmici prošli su u tišini kraj novinara.Pogledajte kako je Nikola Jokić napustio teren:

Pogledajte 00:13 Nikola Jokić posle eliminacije Srbije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nakon njega slijedili su ga ostali reprezentativci, koji su se takođe potišteni prošetali kroz miks zonu. Na licima svih se vidjelo koliki je ovo šok.

Pogledajte 00:08 Košarkaši Srbije utučeni posle ispadanja Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Biće potrebno dosta vremena oporaviti se od ovog šoka.