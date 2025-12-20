logo
Tijago Silva se vratio u Evropu! Prije 20 godina nije dobio priliku, sada će da zaigra za "zmajeve"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Iskusni brazilski štoper pronašao klub u kojem će igrati do kraja sezone i pokušati da izbori poziv na Svjetsko prvenstvo.

Tijago Silva Izvor: A.PAES/shutterstock

Tijago Silva vraća se u Evropu poslije nešto više od pet mjeseci provedenih u Rio de Žaneiru.

Nakon raskida ugovora sa Fluminenseom iskusni brazilski štoper pronašao je klub u kojem će pokušati da vrati formu i izbori poziv na Svjetsko prvenstvo, što bi bio njegov peti nastup na Mundijalu sa reprezentacijom Brazila.

Iako ga je Džon Teri prizivao nazad u Čelsi ističući da su njegova dvojica sinove u njegovoj akademiji Tijago Silva neće među „plavce“ nego u Porto.

Brazilac se vratio u klub u kojem je bio u sezoni 2004/2005, ali nije zaigrao za „zmajeve“ već je odigrao svega 15 mečeva za B tim Porta.
Upravo zbog toga klub sa stadiona Dragao ozvaničio je povratak Tijagfa Silve simboličnom porukom:

"Krug koji nikada nije bio zatvoren. Sada jeste. Srećan povratak u Porto".

Tijago Silva nakon Futebola i Žuventudea stigao je u Porto, potom bio u Dinamu Moskvi, Fluminenseu, Milanu, Pari sen Žermenu i Čelsiju, a onda ponovo otišao u Fluminense sa kojim je u julu ove godine stigao do polufinala Svjetskog klupskog prvenstva.

Tijago Silva Porto fudbal

