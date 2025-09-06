Sramotan potez Finca razbjesnio srpske košarkaše!

Skandalozno ponašanje finskog košarkaša Mike Murinena na utakmici protiv Srbije na Eurobasketu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mladi finski košarkaš Mika Murinen (18) prešao je sve granice na utakmici protiv Srbije u osmini finala Eurobasketa. Najprije se unosio u lice kapitenu našeg tima Stefanu Joviću, a potom doslovno udario Marka Gudurića kada se nije igralo.

Nakon prekršaja srpskog košarkaša, američki srednjoškolac ga je udario po nozi, i to dok se nije igralo. Očekivano, takav gest je razbjesnio Gudurića i druge srpske košarkaše, koji su odmah skočili na arbitre i tražili kaznu za tinejdžera.

Međutim, ni na koji način nije kažnjen za takvo ponašanje, ali je svakako dao dodatni motiv Srbima, koji su odmah uzvratili Gudurićevom trojkom, pa Jokićevim košem uz faul za preokret (77:75) uoči završnice. Pogledajte tu situaciju:

Murinen provicira Gudurića

Do tog trenutka Murinen je bio veoma zapažen i u posljednjoj četvrtini je ubacio dvije trojke, a onda je bezobrazlukom sam sebe izbacio iz ritma i utakmice, pa ga je selektor Lasi Tuovi poslao na klupu.