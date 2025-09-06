"Ne mogu da stojim": Nova povreda u timu Srbije? Hitno je otrčao u svlačionicu sa terena

Bek reprezentacije Srbije hitno je otrčao u svlačionicu, prije saigrača.

Izvor: MN PRESS

Bek reprezentacije Srbije Ognjen Dobrić (30) otrčao je u svlačionicu na poluvremenu meča protiv Finske, pet sekundi prije ostatka tima, jer je osjetio bol u nozi. Nije poznato šta ga konkretno boli, ali je bilo očigledno da je hitno morao na brzi tretman, pa je prije svih otrčao kroz tunel.

Na Eurobasketu na kojem su povrede već napravile ogroman problem selektoru Pešiću nikako ne bi bilo dobro da "ispadne" još jedan važan igrač u rotaciji.

Podsjetimo, još od prvog kola Srbija je bez kapitena Bogdana Bogdanovića, a uz to su se tokom turnira povređivali i Tristan Vukčević i Aleksa Avramović. Nadamo se da Ognjen Dobrić nije sljedeći na toj listi i svima je laknulo kada je izašao na zagrijavanje pred početak drugog dela meča.

U prvom dijelu je ubacio četiri poena, uz dva skoka, za 10 minuta na terenu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!