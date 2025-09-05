Pešić i Piksi se sastali u Rigi: Srbima obećali radost, pa razmijenili dresove i poklone

Selektori Srbije u fudbalu i košarci sastali su se u Rigi, a pored Dragana Stojkovića Piksija i Svetislava Pešića sastanku su prisustvovali Stevan Stojanović i Nebojša Čović.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije učestvuje na Eurobsketu 2025 čija se nokaut faza igra u Rigi, a u glavnom gradu Letonije u subotu popodne igraće i fudbalski tim ove zemlje. Svijet sporta, prije svega košarkaški i fudbalski, znaju genezu podrške i prijateljstva selektora Svetislava Pešića i Dragana Stojkovića, a koliko je ona iskrena i jaka najbolje govore slike iz Rige.

Samo što je fudbalska reprezentacija Srbije sletela u letonsku prestonicu gdje je u subotu očekuje veoma važan meč protiv domaćina u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, selektor Dragan Stojković izrazio je želju da odmah posjeti bazu košarkaške reprezentacije koja u Letoniji traži put do evropskog trona.

Zagrljaj i stisak ruku prijatelja, susret kojem su prisustvovali i predsjednik KSS Nebojša Čović i direktor A reprezentacije Stevan Stojanović. I odmah novo iznenađenje koje je izmamilo veliki osmijeh legendarnog Karija, specijalno iz Beograda iz ruku selektora Stojkovića - orasnice, Pešićevo omiljeno osvježavajuće piće i pita sa višnjama. I naravno novi dres "orlova" sa brojem 1 uz čuveni slogan na poleđini dresa - Svi za jednoga, jedan za svi.

Uzvratio je Svetislav Pešić košarkaškim dresom sa brojem 1 koji je selektor Stojković primio uz komentar – ovaj dres imaće ozbiljnu vrijednost kada postanemo prvaci Evrope. "Nikad nije bila bolja saradnja između dva saveza", rekao je Pešić, a Stojković uz malo šale dodao: "Pa to je zato što su doveli tebe i mene za selektore".

Poseban poklon za goste iz fudbalske reprezentacije imao je i Nebojša Čović, koji je Stojkoviću poklonio knjigu "Sto godina košarke u Srbiji". "Hvala vam od srca, ali moram da kažem da ono što je mnogo važnije od poklona, jeste činjenica da ste došli ovdje da nas posjetite, da nam date malo snage i podrške. Ja vama želim samo jedno, budite sretni poslije svake utakmice", rekao je na kraju selektor Svetislav Pešić i dodao uz osmijeh: "Jer Srbiji je najvažnije da se pobjeđuje, ništa se drugo ne priznaje. Nema neriješeno ili poraz, samo pobjede. Možda je to i dobro".

Ni selektor Dragan Stojković nije skrivao emocije. "Meni je drago da smo u istom gradu i bilo bi nenormalno da nismo došli da podržimo naše košarkaše, bez obzira što i mi imamo veoma važnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Uvijek je lijepo vidjeti stare prijatelje, ljude koje poznajete dugi niz godina, decenijama. Na kraju krajeva na istom smo zadatku, branimo boje naše zemlje, trudimo se da ostvarimo dobre rezultate i uvijek je lijepo razgovarati, razmijeniti neka iskustva, jer su sportovi dosta slični u smislu da se uvijek traži pobjeda", istakao je selektor Dragan Stojković uz prepoznatljivu opasku Pešića: "Mislim da je mnogo bolje kad se pobijedi, nego kad se izgubi".

"Puna podrška, navijamo za košarkaše, za Karija, za Nebojšu (Čovića), za drugog Nebojšu (Ilića), za sve ljude koje znamo. Košarka nam je toliko radosti donela, verujem da će i sada. Ako i ne bude, uvijek ćemo da ih volimo", zaključio je Dragan Stojković uz novu poruku Pešića: "Biće, biće radosti".

Podsjećamo, reprezentacije Srbije igraće istog dana u Rigi. Meč Letonija - Srbija u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo igra se od 15.00, dok će utakmica osmine finala na Eurobasketu između Srbije i Finske biti na programu od 20.45. Fudbaleri Srbije vjerovatno neće ostati da bodre košarkaše jer ih samo tri dana kasnije čeka meč protiv Engleske u Beogradu.