"Zmajevi" otputovali u Rigu: Protiv Poljske u neobičnom terminu

Košarkaška reprezentacija BiH jutros je otputovala u Rigu.

Izvor: Promo/KS BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros čarter letom iz Larnake u Rigu, gdje će nastupiti u eliminacijskoj fazi Eurobasketa.

Podsjetimo, "zmajevi" su ostvarili plasman u osminu finala Evropskog prvenstva kao trećeplasirana ekipa grupe C, s tri pobjede iz pet mečeva.

Naredni rival izabranika Adisa Bećiragića je Poljska, a ovaj susret se igra u nedjelju od 11 časova u glavnom gradu Letonije.

Što se tiče ostalih utakmica, ssminu finala će otvoriti duel Turske i Švedske u subotu od 11 časova. Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz duela BiH - Poljska. Potom će na teren Njemačka i Portugal od 14.15. Litvanci i Letonci će igrati svoj meč od 17.30, a posljednja utakmica dana je Srbija - Finska od 20.45.

U nedjelju nakon "zmajeva", snage će odmjeriti Francuska i Gruzija (14.15), a onda slijedi potencijalni spektakl između Italije i Slovenije od 17.30. Posljednji meč u nedjelu biće između Grčke i Izraela od 20.45