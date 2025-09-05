Albanka Marigona povela drugaricu na Eurobasket 2025: Niko nije bio spreman za dvije ljepotice u kadru

"Najljepša navijačica" Marigona, albanka koja navija za Grčku, povela je još ljepšu i popularniju drugaricu na meč Evropskog prvenstva protiv Španije.

Izvor: fiba.basketball

Eurobasket 2025 stigao je do polovine - završena je grupna faza i tek sada ćemo gledati najzanimljivije mečeve u borbi za evropsku titulu. Navijači širom Evrope nadaju se da ćemo češće viđati i nju, jer se nakon nekoliko dana čekanja na tribinama pojavila najljepša navijačica Grčke, Marigona.

Oni koji detaljno prate evropsku košarku znaju je sa tribina hale u Pireju, gdje redovno bodri Olimpijakos i često upada u kadar tokom mečeva crveno-bijelih iz atinske luke. Oni koji sport ne prate toliko detaljno mogli su da je vide na spektakularnom meču Španije i Grčke. Iako je porijeklom Albanka, Marigona je bodrila grčki tim i na kraju slavila veliku pobjedu koja je aktuelne šampione Evrope poslala kući. Pogledajte Marigonu na triibinama:

Marigona je baš zbog košarkaških mečeva postala poznata, a u prethodnoj sezoni dobila je epitet "najljepša navijačica evropske košarke". Zapravo, pažnju je privukla samom pojavom na tribinama, a nekoliko sekundi u kadru bilo je dovoljno da se ljubitelji sporta zainteresuju i za nju. Profili na društvenim mrežama su joj "procvjetali" nakon toga, pa je sada na instagramu prati preko 266 hiljada ljudi. Pogledajte kako izgleda:

Reprezentaciju Grčke protiv Španije, na meču koji je igran na Kipru, Marigona je bodrila u društvu još jedne ljepotice. Pored nje se našla Elena Mariposa Kremlidu, za koju se na internetu mogu pronaći podaci da je model i radio voditeljka. Na društvenim mrežama je čak i popularnija od Marigone, pošto njen instagram nalog prati oko 335 hiljada ljudi.