Španija u istoriji nije bila ovako loša: Poslije 48 godine prekinut nestvaran niz na Eurobasketu

Košarkaška reprezentacija Španije doživjela je jedno od najvećih poniženja u svojoj istoriji.

Izvor: fiba.basketball

Eurobasket 2025 završen je za košarkašku reprezentaciju Španije, koja je na ovaj turnir stigla kao aktuelni šampion Evrope. Prije tri godine napravili su senzaciju, a sada su čitav kontinent neprijatno iznenadili ispadanjem već u grupnoj fazi, kojem je kumovao poraz od Grčke. Samo dvije pobjede - nad reprezentacijima BiH i Kipra - nisu bile dovoljne za prolaz u nokaut fazu turnira, što se Špancima kroz istoriju baš rijetko dešava.

Zapravo, ovo je prvi put da Španija neće završiti među najboljih 16 reprezentacija na Evropskom prvenstvu, ali i prvi put od 1977. godine da se Španija neće naći među šest najboljih ekipa na turnir. Djeluje potpuno nevjerovatno da su košarkaški reprezentativci Španije do danas imali niz od čak 48 godina u kojima su bili među šest najboljih selekcija Evrope...

Davne 1977. godine reprezentacija Jugoslavije predvođena nestvarnim Draženom Dalipagićem osvojila je Evropsko prvenstvo u Belgiji, a Španije je završila na devetoj poziciji. Zbog najlošijeg učinka u krugu sa Belgijom i Holandijom ostvarili su plasman na peto mjesto u grupi, a zatim u doigravanju upisali dvije pobjede i završili kao najbolji tim koji nije bio u Top8.

Od tada im se više nije dešavalo da preskoče četvrtfinale Eurobasketa. Dvije godine kasnije bili su šesti, zatim četvrti, pa su 1983. godine osvojili srebrnu medalju. Uslijedila su dva četvrta mjesta, pa jedno peto, prije nego što su stigli do bronze 1991. godine. Jedno peto, jedno šesto i još jedno peto mjesto - na domaćem terenu - bili su uvod u najtrofejniji period španske košarke.

Od kako su 1999. godine osvojili srebrnu medalju, samo im je jednom izmaklo odličje. Dvije godine kasnije bili su bronzani, zatim su opet uzeli srebro, a 2005. godine u SR Jugoslaviji stigli su do finala i nisu se okitili odličjem - završili su na četvrtom mjestu. Iskupili su se na domaćem terenu srebrom 2007. godine, pa sa dva uzastopna zlatna odličja i onda kombinacijom - bronza, zlato, bronza, zlato.

Do večeras, Špancima je najlošiji rezultat na Evropskim prvenstvima bilo 15. mjesto iz 1959. godine. Čisto da biste stekli utisak kako je do toga došlo... Španija je osvojila srebrnu medalju na premijernom Evropskom prvenstvu 1935. godine, a zatim 24 godine uopšte nije učestvovala na takmičenju. Propustili su Španci devet uzastopnih Evropskih prvenstava i kada su se vratili zauzeli su 15. mesto na turniru koji je igralo 17 timova među kojima je bio i Iran.