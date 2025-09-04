logo
Ovo je put Srbije do zlata na Eurobasketu 2025: Zna se cijeli kostur, moraće težim putem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Poznat je kompletan "kostur" za nokaut fazu Evropskog prvenstva u košarci, pa nam je sad jasno kojim putem Srbija treba da ide do zlatne medalje.

Raspored nokaut faze Eurobasket 2025 Izvor: MN PRESS

Najveću dramu u grupnoj fazi Eurobasketa 2025 dobili smo na posljednjem meču - igrale su Španija i Grčka, a od njihovog duela zavisilo je sve u ovoj grupi. Na kraju, saznali smo i posljednjeg potencijalnog protivnika Srbije jer je kostur za nokaut fazu kompletiran tek nakon što je Grčka upisala pobjedu nad Španijom i tako aktuelne evropske šampione izbacila sa turnira.

Pobjeda Grčke znači da je tim Vasilisa Spanulisa prvi u grupi, drugo mjesto zauzela je Italija, treće Bosna i Hercegovina, a četvrto Gruzija. To znači da aktuelni evropski šampioni idu kući, iako je lako moglo da se desi da ne bude tako - jer su se na spektakularan način vratili u meč i ozbiljno zaprijetili Grcima u finišu meča koji je na poluvremenu djelovao odlučeno.

Kako je uticao meč Španija - Grčka?

Pobjeda Grčke poslala je Gruziju na megdan Francuskoj, a Italiju na megdan Sloveniji. To se potencijalni protivnici Srbije - Gruzija ako napravi senzaciju i savlada Francuze, a Italija ako napravi dvije senzacije pa poslije Slovenaca savlada i Nijemce! Gruziji se ne daju velike šanse da eliminiše francuski tim u osmini finala, ali je pitanje kako bi nokaut faza izgleda da je Španija pobijedila Grčku, jer bi onda Janis Adetokunbo i drugo išli na megdan Francuzima.

Svi parovi osmine finala Eurobasket 2025:

  • Meč 1: Letonija - Litvanija
  • Meč 2: Grčka - Izrael
  • Meč 3: Turska - Švedska
  • Meč 4: Poljska - Bosna i Hercegovina
  • Meč 5: Nemačka - Portugal
  • Meč 6: Italija - Slovenija
  • Meč 7: Srbija - Finska
  • Meč 8: Francuska - Gruzija

Potencijalni parovi četvrtfinala na Eurobasket 2025:

  • Pobednik meča 1 - Pobednik meča 2
  • Pobednik meča 3 - Pobednik meča 4
  • Pobednik meča 5 - Pobednik meča 6
  • Pobednik meča 7 - Pobednik meča 8

Kada Srbija igra na Eurobasket 2025?

Meč košarkaške reprezentacije Srbije protiv selekcije Finske zakazan je za subotu, 6. septembra. To je prvi dan u kojem će se odigravati mečevi nokaut faze, a osmina finala biće na programu i u nedjelju. Nakon pauze, mečevi četvrtfinala igraće se 9. i 10. septembra, a Srbija će u srijedu (10. septembra) na teren ukoliko savlada Finsku.

Predviđeno je da oba polufinala budu na programu 12. septembra, dok će se istog dana igrati mečevi za treće mjesto i finale Evropskog prvenstva u košarci. Eurobasket 2025 završava se 14. septembra. Kompletna nokaut faza igraće se u Rigi, gdje je Srbija nastupala i tokom grupne faze.

