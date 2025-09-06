Bogdanović se oglasio poslije debakla na Eurobasketu: Evo šta je kapiten poručio "orlovima"

Bogdan Bogdanović se oglasio poslije eliminacije "orlova" sa prvenstva Evrope.

Izvor: MN PRESS

Bogdan Bogdanović oglasio se posijle eliminacije svog tima na Evropskom prvenstvu. Srbija je u ranoj fazi takmičenja ostala bez kapitena i očigledno je to ostavilo velike posljedice na tim, pa su izabranici Svetislava Pešića, umjesto na tronu gdje su bili viđeni, takmičenje završili mnogo, mnogo ranije. Ipak, Bogdanović je imao jasnu poruku za svoj tim.

Nisu potrebne riječi, makar tako vjeruje Bogdan Bogdanović. Kapiten je postavio fotografiju na kojoj su "orlovi" nasmijani i srećni prije početka Evropskog prvenstva. Dodao je kapiten i srce koje je očigledno poslao saigračima kojima nije mogao da pomogne u ovom susretu. Na taj način još jednom je stavio do znanja da podržava ekipu Srbije. Ipak, neće se obistiniti ona njegova objava od prije nekoliko dana: "Vidimo se u finalu".

Pogledajte šta je Bogdan Bogdanović objavio na svom instagram storiju:

Izvor: Instagram/bogdanbogdanovic/Printscreen

Finska je bila bolja 92:86, a srpski tim tokom ovog meča imao je mnogo problema. Osim što se prije susreta borio sa povredama koje su imali Aleksa Avramović i Tristan Vukčević, a ona je tokom meča i Ognjen Dobrić morao van terena. Ipak, čini se da su "orlovi" dali maksimu, ali to nije bilo dovoljno za dalju fazu takmičenja, pa i maestralna partija Nikole Jokića koji je postigao 33 poena nije mogla da odvede Srbiju korak dalje.

