"Šta mislite da je trebalo da im kažem?": Pešić poslije eliminacije priznao najveći problem Srbije

Selektor Srbije Svetislav Pešić rekao je da je njegov tim dao sve od sebe na Evropskom prvenstvu, uprkos katastrofalnom kraju i eliminaciji u osmini finala.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Selektor Srbije Svetislav Pešić oglasio se na konferenciji za novinare poslije šokantne eliminacije sa Eurobasketa u osmini finala protiv Finske.

Uz čestitke protivniku, koga je nazvao odličnim timom, Pešić je u prvoj analizi ukazao na veliki broj ofanzivnih skokova protivnika (17).

Bio je upitan i šta je kazao ekipi u svlačionici.

"Ništa... Šta mislite da je trebalo da kažem? Utakmica je gotova i nećemo pričati o utakmici, pričaćemo sutra", uzvratio je Pešić.

Kakva je bila atmosfera? Na utakmicama i treninzima delovalo je da je sve u redu. On je u odgovoru ukazao na najveći problem - fizičku pripremu.

"Atmosfera? Nismo mi dobijali utakmice na atmosferu i pravili medalje na atmosferu. Dobija se na kvalitet, pripremu i na kraju krajeva i na znanje. Ništa se nije desilo što se ne dešava i u drugim utakmicama. Možemo da tražimo naša opravdanja. Realna je situacija da na ovakvoj utakmici i turniru stvarno moraš da budeš bolje fizički pripremljen. Mi nismo bili na tom nivou. Falilo nam je tih stvari, nekoliko igrača je večeras igrali pod povredom. Ušao nam je virus u ekipu, u smislu bolesti, i Jović je imao problem da uopšte nije ni trenirao osim danas prijepodne", rekao je Pešić.

"Ništa nije nepoznato, ali ako Srbija izgubi od Finske svi se pitaju kako to može da se desi, pa evo, dešava se i to", dodao je on.

Igračima je odao priznanje na borbi.

"Polomili smo se. Moramo da priznamo da su igrači dali sve u ovom momentu večeras. Nikad ne izgubiš samo zbog jednog razloga, uvijek ih postoji nekoliko ali sad direktno poslije utakmice spontano šta mogu da kažem i što se vidjelo, ne moram ja to da komentarišem. Promašene šuteve smo imali, pa smo u drugoj četvrtini uspostavili balans. Šutirali su 1/10 trojke i samo skupili dva ofanzivna skoka".

Svestan je Pešić iznevjerenih očekivanja.

"Nama je teško, navijačima mogu misliti. Očekivanja su bila velika, da li su bila prevelika u odnosu na našu situaciju. Da li su bila realna? Kod nas se uvijek postavljaju visoki ciljevi, nekad sa opravdanjem, nekad bez argumenata. Pokušaj da napravimo bolji rezultat je bio prisutan, ali naišli smo na fenomenalnu ekipu koja igra timsku košarku. Nikome nije padalo na pamet da potcijeni, nijedan protivnik se ne potcjenjuje".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!