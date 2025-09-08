Srednjoškolac razbjesnio Srbiju na Eurobasketu: Srbi kažu da je bezobrazan, Finci ga zovu Isus

Mika Murinen je zaista čudo od djeteta, ali morao bi da poradi na ponašanju. Navijače Srbije je propisno iznervirao na meču osmine finala Eurobasketa.

Izvor: Stefanos Kyriazis/Shutterstock Editorial/Alexander Trienitz/imago sportfotodienst/Profimedia

Srbija se još oporavlja od poraza od Finske u osmini finala Eurobasketa, a iako je Lauri Markanen ubacio 29 poena, vjerovatno najomraženiji Finac poslije ovog meča bio je Mika Murinen. Ovaj 18-godišnji srednjoškolac je proglašen za "novog Markanena", dao nam je devet poena, a jedan njegov potez je razbjesnio sve u Srbiji na Eurobasketu.

To je bila situacija kada je zakucao, a onda probao da isprovocira našeg kapitena i najiskusnijeg igrača Stefana Jovića. Postavio se ispred njega, ali je Jović iskusno izbegao konflikt. Pogledajte taj momenat na meču:

Nije tu stao Murinen, pa je imao sukob i sa Markom Gudurićem koji je krenuo u konflikt sa mladim finskim košarkašem pred kraj meča. Kada je stala igra on je nakon prekršaja Gudurića udario po nozi, a sudije su mu to prećutale. Jasno je bilo da Murinenu ne nedostaje samopouzdanja, ali i da nema nekog respekta za starije. Pogledajte i taj detalj:

Pogledajte 00:42 Murinen provicira Gudurića Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Još amater, a razbija na Eurobasketu

Nestvarno izgleda Mika Murinen, ako se uzme u obzir da ima 18 godina i da je tek završio srednju školu. Visok je 210 centimetar, a nevjerovatno brz i igra na pozicijama tri i četiri, a sada čekamo da vidimo gdje će na koledž. Kakav mu je potrencijal dovoljno govori to da se za njega raspituju Djuk, Kentaki, UCLA, Sjeverna Karolina i Arkanzas.

Sposobnost da spusti loptu na parket uz raspon ruku od 220 i solidan šut su bili dovoljni da sve ubijede da je sledeća velika zverka na NBA draftu.



Tata igrao sa Salinom, sad igra on

Rođen je u Finskoj, a ima košarkaško porijeklo. Njegov otac Kimo Murinen godinama je takođe išao na koledž, ali je godinama igrao u finskoj ligi. Tri puta je bio prvak države, a stigao je do igranja za Napoli, Skafati i Skajlajnerse.

Ne tako davno igrao je za Finsku, pa je tako nastupio na Eurobasketima 2011. i 2013, Mundobasketu 2014 u generaciji sa Hanom Motolom, Sasuom Salinom, Temu Ranikom, Peterijem Koponenom, Ponom Hafom, Džeraldom Lijem... Mikina majka Dženi Lansonen je takođe bila košarkašica i to reprezentativka.

Kakav je na Eurobasketu?

Dovoljno je samo pogledati jedan transparent. Na meču sa Crnom Gorom navijači Finske su napisali: "Mršavi Isuse pretvori moju vodu u vino", noseći uz to kartonsku glavu Mike Murinena u rukama.

Za sada prosječno postiže 5,5 poena uz 2 skoka po meču, ali recimo protiv Švedske je ušao na osam minuta i sa pet poena zaredom prelomio meč. Protiv Britanije je dao 6 poena, kao i protiv Ltivanaca, a jedno zakucavanje sa meča sa Velikom Britanijom će se dugo pamtiti. On je najmlađi igrač ovog Eurobasketa, a prilično je sigurno da će na sledećem ostaviti još veći utisak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!