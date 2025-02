Srbija se mučila, pa pokazala kako to rješavaju šampioni: Petrušev kao Jokić, ništa mu nisu mogli

Srbija je pobijedila Finsku na gostujućem terenu.

Izvor: MN PRESS

Srbija je pobedila Finsku 105:95, bila je to tijesna borba, ali su izabranici Svetislava Pešića poslije nešto lošijeg prvog poluvremena stigli do preokreta. "Orlove" je vodio Filip Petrušev koji je postigao rekord karijere u dresu Srbije, jer je ubacio 34 poena. Ipak, važan za preokret bio je kapiten koji je ozbiljno shvatio svoju novu ulogu - Aleksa Avramović je pogodio dvije važne trojke u samoj završnici i doveo svoj tim do pobjede.

Srbiju je od prvog minuta vodio Filip Petrušev, sve do polovine prve dionice bio je gotovo jedini igrač koji je bilježio poene za "orlove", pa ih je nanizao čak 12. Jedino je još Aleksa Avramović ubacio trojku u tom periodu meča. Međutim, Finska je upotrebila svoj zaštitni znak i iz 13 pokušaja ubacili su pet trojki i sve to uz vrlo brz ritam igre. Često je u drugom dijelu prve dionice Pešić mijenjao igrače, pokušao da pronađe tandem koji funkcioniše i svi oni su imali svoj doprinos, ali je on uglavnom bio u napadu... "Orlovima" je bila neophodna čvrsta odbrana.

Međutim, ista slika prenijela se i u narednih deset minuta. Petrušev je nastavio da predvodi, a Finci da dominiraju izvan linije 6,75. Imao je domaćin i nešto lagodniju prednost (37:29), ali je MVP Kupa Radivoja Koraća uspio da dovede Srbiju na minus dva (39:37). Bila je Finska još koji minut u prednosti, ali Srbija joj ovog puta nije dozvolila da se odlijepi, vodila se poprilično ujednačena borba.

Međutim, uslijedio je novi pad u igri. Finci su pogađali tvoje trojke sa svih mogućih pozicija (52:46). Smanjivala je Srbija zaostatak, pa je Finska pravila prednost... Ali bilo je jasno da "orlovi" nemaju rješenje ni u skoku u odbrani, a ni u samoj odbrani od rivala. To je ponajviše bilo jasno u trenutku kad je svirao 20. minut meča i kad je na semaforu bilo viđeno da je Srbija primila 57 poena do poluvremena...

Finska je šutirala 11 trojki iz 24 pokušaja, što je 46 posto, odnosno 50 posto iz igre (18-36). A, Srbija je bila bolja... Izabranici Svetislava Pešića su u šutu za tri poena bili precizni osam puta iz 15 pokušaja, što je 53,33 odsto, dok su iz igre bili blizu 60 procenata realizacije (16-27). Ipak, brza igra domaćina očigledno nije prijala "orlovima", Finci su gotovo svaku svoju akciju završavali u prvim sekundama napada.

Bilo je jasno da će Srbija morati da igra mnogo čvršću odbranu, ako želi pobjedu. Ipak, bilo je jasno da će i Fince morati da stane nestvarno dobar šut izvan linije 6,75. Kada su se kokice napokon posložile i Koprivica vezao nekoliko važnih poena Srbija je stigla do izjednačenja, a onda i vođstva. Nastavila se rovovska borba, a onda je Nakić vezao pet poena i done plus sedam Srbiji (74:67).

Domaćin je imao sve više problema u organizaciji napada, a Srbija sve više osjećaja kad je u pitanju preciznost. Uz to su košarkaši Srbije zabilježili i nekoliko ukradenih lopti u trećoj dionici, izgledali su složnije i organizovanije, a o tome govori i ubjedljivo izvojevana četvrtine - 28:14.

Upala je Srbija u krizu početkom odlučujuće dionice, naročito u trenucima kad Petrušev nije bio na terenu. Međutim, Davidovac je vezao pet poena, slijedio ga je Koprivica (88:86), a onda je ponovo centar Zvezde vratio na parket. Uz njegovo prisustvo na terenu i hladnokrvnost Alekse Avramovića izvan linije 6,75 Srbija se stigla do preokreta.