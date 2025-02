"Svi vi svojatate Luku, a to za Srbiju nije istina": Dončićeva majka rekla šta joj je na duši godinama

Dugo godina spekulisalo se da je Mirjam Poterbin kriva jer Luka Dončić ne igra za Srbiju. Prvi put je rekla šta joj je na duši godinama, otkrivši prave razloge zbog kojih je Dončić izabrao Sloveniju, dok se dotakla i "svojatanja" svog sina.

Luka Dončić je u ovom trenutku sportista o kome se najviše priča u svijetu. Njegov iznenadni trejd iz Dalasa u L.A. Lejkerse ostavio je navijače bez teksta, pa se i dalje spekuliše o pravim razlozima zbog kog bi se Maveriksi odrekli jednog od najboljih igrača današnjice.

Čuli smo priče o kilaži i drugim manje lepim razlozima, a interesantno je da je Dalas ponudio Dončića u ukupno samo tri tima. Nisu ga htjeli Milvoki i Minesota, dok su Lejkersi prihvatili ponudu za Entonija Dejvisa, a svakako ostaje žal što nije bilo nikakve mogućnosti da Dončić završi kod Jokića u Denveru. Od kada su obojica u NBA ligi, spekuliše se o tome da bismo mogli da ih vidimo u istom timu, kada već ne možemo u reprezentaciji.

Kao što je već poznato, Luka Dončić zbog oca Saše Dončića može i da igra za Srbiju, ali se od malih nogu odlučio da ipak predstavlja Sloveniju, zemlju svoje majke Mirjam Poterbin. Mnogi su nju "optužili" da je kriva za to, a da li je?

Ko je zvao Luku Dončića da igra za Srbiju?

Nekadašnji selektor Srbije i legendarni košarkaš Aleksandar Đorđević navodno je pokušao da ubijedi Luku da igra za "orlove". Tada je već bilo kasno pošto je Luka Dončić izabrao da predstavlja Sloveniju.

"Nismo uspjeli da ga nagovorimo. Pokušao sam, ali je majčina strana presudila. Mirjam je Slovenka, Saša je Srbin. Dijete je odraslo u Sloveniji i mi ništa nismo mogli da uradimo", ispričao je Sale u jdnom od ranijih intervjua i tako zagolicao šansu da je tandem Dončić - Jokić bio ipak moguć.

Šta je Mirjam rekla o Lukinoj odluci?

Nekadašnja slovenačka manekenka Mirjam Poterbin ispričala je u ranijem intervjuu za "Blic" da nije istina da su imali pregovore sa reprezentacijom Srbije, odnosno da nije ona baš bila uticajna koliko se priča u javnosti.

"Pošto su pričali da su nas pitali za srpsku reprezentaciju, to nije istina, niko me nije pitao. Pričali su za Španiju, oni su me pitali, rekli su da bi volio da igra za njih, ali Luka Dončić je zreo da odluči za koga će da igra i gdje će da igra. Svima je rekao da će da igra za Sloveniju i treba da poštujemo to što izabere", otvoreno je rekla Mirjam Poterbin u intervjuu od prije nekoliko godina kada su joj dozlogrdile raznorazne optužbe.

Ipak, to što ne igra za Srbiju, ne znači da ne voli nju i njene igrače, a nije tajna i da navija za Crvenu zvezdu.

"Luka navija za Crvenu zvezdu i stvarno voli njenu publiku. Mi kada idemo tamo (u Srbiju, prim. aut.), to stvarno vidiš da navija sa srcem. Ja sam ponosna na njega, svi ga uzimaju za svog gdje god da ode. I u Realu je kao da je Španac. Tamo kad dođe u Madrid je kao da ide kući. Baš sam srećna kada ga uzimaju za svog", rekla je Mirjam o "svojatanju".

Zašto se Luka posvađao sa majkom?

Iako je od razvoda Mirjam Poterbin i Saše Dončića (2008. godine), Luka bio bliži sa majkom, njih dvoje su se na kratko nedavno bili i posvađali.

Tokom prethodnog Evropskog prvenstva pojavile su se informacije da je Luka tužio svoju majku. Uključili su se i advokati, jer je on podnio zahtjev Kancelariji za patante i žigove SAD (USPTO) i tražio da se poništi registracija zaštitnog znaka "Luka Dončić 7" koji je godinama u vlasništvu Mirjam, želio je da sve pređe u njegove ruke i tu je nastao problem.

Poslije toga otkriveno je da je haos nastao zbog Borisa Požega, poznatog i kao Piksi. U pitanju je nekadašnji ljubavni partner Mirjam kome je navodno ona prebacila dio prava na Lukin brend u Sloveniji, navodno mu je dala 40 odsto, a onda je nastao haos kada su se njih dvoje razišli... To je čak poljuljalo njihov odnos, ali Luka se na kraju pomirio sa majkom i nije zaboravio šta je sve uradila za njega dok je kao tinejdžer živio u Madridu, pa u Dalasu. Zato ga je i bodrila poslije prelaska u Lejkerse.

Šta je Mirjam rekla o odlasku iz Dalasa?

"Iskreno, bilo mi je veoma teško. Kao majka teško je kada vidite da vam je dijete tužno i to je jedna od najtežih stvari za roditelja, kada vidite da se vaše dijete tako osjeća. Još uvijek mi je teško", rekla je razočarana Mirjam Poterbin kada je saznala da je njen sin poslije sedam godina u Dalasu trejdovan u Lejkerse.

"Bili smo na vezi i prije nego što je otišao u Los Anđeles. Ne bih da otkrivam detalje razgovora. Bilo je dosta različitih stvari o kojima smo pričali, bilo mu je teško. Rekla sam mu da je za sve nas bio šok i da će da mu bude lakše kako dani budu odmicali, da će da bude lakše kako vrijeme bude prolazilo", kazala je Dončićeva majka i dodala: "Ono što me više boli jeste način na koji su napravili trejd, mislim da to najviše boli i Luku. Te stvari i razloge koje su naveli, to je ublažavanje krize, to me je iznerviralo. Mislim da nisu naveli prave razloge za trejd, već da su samo medijima nešto rekli."

Odakle porijeklo vuče Luka Dončić?

Deda Luke Dončića Stojan žvi na Kosovu i stalno prati svog unuka. "Gledamo Luku gdje god da igra, on je naša krv, puno mi je srce. Najčešće me pitaju da li bi nekad igrao za Kosovo. Možda kada bi Kosovo postalo Amerika, nije igrao za Srbiju, što bi za Kosovo", objasnio je Stojan.

Priznao je i on da je postojala mogućnost da igra za "orlove", ali nažalost do toga nije došlo. "Naši treneri nisu primijetili da je on posebno inteligentan za košarku. Nisu bili zainteresovani. Slovenci su to brzo vidjeli. Hoću da kažem da Luka nije prvi slučaj. Mi imamo puno sportista koje niko nije prepoznao. Sebe su našli u bijelom svijetu. Takav je slučaj i sa Lukom. Menadžer i Lukin otac Saša preporučili su ga Real Madridu. Kada su oni vidjeli njegov talenat, automatski su potpisali ugovor."

Volio bi da ugosti Luku u sovm selu Biča, kraj Kline. "Luka želi da dođe, ali mu njegov klub brani, smatra da nije bezbjedno. Dočekaću da dođe ovdje i baci loptu u koš. Prije toga neću umrijeti", izjavio je Stojan.

