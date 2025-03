Potvrđeno - ovo je prva utakmica Evrolige na Areni: "Završnica na našim kanalima, svi će moći da gledaju"

Potvrđeno koja će biti prva utakmica Evrolige na TV Arena sport.

Izvor: MN PRESS

TV Arena sport definitivno će prenositi od sljedeće nedjelje Evroligu, nakon što je SBB prodat kompaniji "e& OFF Telecom Gropu". Arena sport potvrdila je na društvenim mrežama da će od sljedeće sedmice na njenim kanalima biti prenosi, počev od meča Fenerbahče - Barselona u srijedu od 19.45 časova.

Ta utakmica označiće početak pretposljednjeg kola, a beogradski "vječiti" rivali igraće jako važne mečeve. Partizan će gostovati Žalgirisu u četvrtak, 3. aprila od 19 časova, dok će Crvena zvezda dan kasnije igrati protiv Efesa u Beogradskoj areni (petak, 20 časova). Nedjelju kasnije, u posljednjem kolu Partizan će 10. aprila ugostiti Real Madrid, a Zvezda će 11. aprila gostovati Panatinaikosu.

"Završnica Evrolige vrlo uskoro stiže na kanale Arena sport. Biće to velika pobjeda svih gledalaca, jer će svi gledaoci imati kompletnu sportsku ponudu, bez obzira na to kod kog su provajdera i to je najvažnija stvar. Svi će moći da gledaju sve i ABA ligu i Premijer ligu i Bundes i Vimbldon i naravno NBA. Sve će moći da gledaju na jednoj adresi, Arena sport", rekao je pred meč Crvene zvezde direktor programa TV Arena sport Zoran Panjković.

U programu klupske televizije KK Crvena zvezda, Panjković je bio upitan kada će Zvezda biti prenošena prvi put u Evroligi na TV Arena sport?

"Bićete obavješteni, mi to jedva čekamo na kraju krajeva, ovo je ogromna sezona, ne samo za Crvenu zvezdu, veoma je neizvjesna i jedva čekamo da budemo dio tog spektakla", kazao je on.