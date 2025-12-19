"Dobro veče nikome": Vasilis Spanulis pobjesnio kao nikad i samo ustao

Grčki trener Vasilis Spanulis, koji vodi finalistu Evrolige iz prošle sezone, kaže da ovo nikad nije doživeo u karijeri.

Izvor: AS Monaco Basket/Screenshot

Evroliga želi da bude ozbiljno takmičenje, pokušava da se podigne na svim poljima, međutim pada na jednom od osnovnih - na sada već velikom broju utakmica nema novinara. Vidjeli smo kako je pobjesnio trener Valensije koji je u Parizu sjedio u praznoj konferencijskoj sali za medije, dok je sada slična scena dočekala i Vasilisa Spanulisa.

Nakon što je njegov Monako prekinuo niz poraza i ubjedljivo svlavio protiv Bajerna (107:84), Spanulis je na konferenciji za medije shvatio da nema sa kim da priča. Nije bilo nijednog novinara da mu postavi pitanje.

"GOOD EVENING... to nobody here"



Vassilis Spanoulispic.twitter.com/dG78jL6Irh — Eurohoops (@Eurohoopsnet)December 19, 2025



"Dobro veče nikome. Ne razumijem. Ovo prvi put u životu vidim da nijedan novinar nije tu. Čestitam mom timu na pobjedi", bilo je sve što je rekao ljuti Spanulis prije nego što je ustao i otišao iz konferencijske sale, razočaran što je pobjeda njegove ekipe prošla bez medijske pažnje.

Naravno, nije ovo samo krivica medija, nego i neatraktivnosti brojnih utakmica Evrolige, kao i tržišta na kojima košarka nije u fokusu kao što je to slučaj sa Monakom.

Poslije ove utakmice Monako je na 10-7, dok je Bajern pri začelju tabele sa 5-12.

