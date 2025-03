Košarkaši Partizana savladali su Albu, a trener Željko Obradović detaljno je analizirao ovaj meč.

Izvor: Printscreen/YouTube/BC Partizan TV

Košarkaši Partizana savladali su Albu u 31. kolu Evrolige, a poslije meča je trener crno-bijelih Željko Obradović istakao da je od početka druge četvrtine njegov tim zaigrao kako treba i zato je došla pobjeda. Defanzivno je ovo bio odličan meč, a samo jednu stvar je zamjerio svojoj ekipi on.

"Dobro jer smo igrali do kraja, od druge četvrtine. Natavili smo na isti način defanzivno. Odlični smo bili i napadački, jedino u tranziciji nikada nismo bli dobri i to treba da popravimo. Mislim da je odbrana ključ i to kako smo igrali u napadu pet na pet, gdje smo donosili pametne odluke", rekao je odmah poslije meča Željko Obradović i to je ponovio na početku konferencije za medije. "Važna pobjeda za nas, naravno. Ključ pobjede je bio što smo promijenili igru u odbrani nakon druge četvrtine i čestitam ovim igračima."

Na konferenciji je govorio o tome šta je poručio igračima pred ovaj meč i kako je uspio da ih opusti kako bi što bolje odigrali u meču na kome je sav pritisak bio na njima. "Otvorili smo utakmicu sa 1/6 za tri i 3/9 za dva, to su procenti koji su veoma loši, a poslije prvih 10 minuta smo gubili sa pola koša, Poslije smo popravili te stvari, ali odbranu smo igrali jako dobro. Ono što smo igrali jako loše je igra u tranziciji, ali kako god, ovo je teška utakmica. Prije četiri dana smo odigrali tešku utakmicu i vidjelo se ovo na igračima. Ja sam probao da pričam sa niima i individualno i timski i da im kažem da se opuste. Ljudi opustite se, uživajte, nema niko ovo što vi imate ovdje. Sada idemo u taj Minhen i da probamo da uradimo nešto", rekao je on.

Željko Obradović objasnio pobjedu nad rivalom

Vidi opis "Rekao sa im: Ljudi, to što vi imate niko nema": Ovo su riječi Željka Obradovića koje su donijele pobjedu Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Mnogo asistencija je imao tim Partizana u ovoj utakmici i to je nešto što raduje svakog trenera. Ono što je problem je veliki broj grešaka kada je u pitanu igra u tranziciji i to će morati da se mijenja. "Ja sam o tome pričao i insisitram svaki dan na tome da je košarka kočektikvna igra i da sa asistencijama procenat šuta raste. Bilo je prilika da u kontranapadima završavamo situacije. Ali eto, igrači imaju veliku želju, nadam se da će shvatiti kako se razvija i igra kontranapad", istakao je Obradović.

Na konstataciju da njegov tim ipak ne igra u naponu forme Obradović je istakao da je tu sve jasno. Kada igraju glavni igrači Partizan je sjajan. Kada ne igraju... "Hvala na mišljenu da smo igrali bolje, ali ovo je Evroliga. Ali ako vratimo posljednje dvije utakmice, protiv Efesa ne treba trošiti riječi, to je najgora utakmica koju smo odigrali. Ako gledamo Barselonu, osim druge četvrtine smo igrali jako dobro. Ovaj tim ima svoje lidere, kada su oni dobri na terenu, mi smo drugi tim, Na kraju je bitno da tim ima ogromnu želju i kada se uradi nešto loše da se trči nazad i ide u napad."

Prošli put poslije poraza od Efesa dobio je najtrofejniji evropski trener isto pitanje kao i sada. Da li je optimista kada je nastavak sezone u pitanju? "Dobro to pitanje da li sam optimista je bilo i prošli put. Radiš posao i kada radiš posao moraš da vjeruješ u sebe. Ali kada radiš posao moraš da budeš realan. Sljedeća utakmica je Bajern, nema dileme da moramo da branimo njihov šut za tri poena. Ako oni budu raspucani, Obst, Edvards, Vejler Bab Lučić, svi mogu da šutnu za tri poena osim Brankovića. Na sve to moramo da budemo spremni", objasnio je on.

Šta se dešava sa Braunom? "Ne dešava se ništa specijalno, on je večeras uzimao šuteve koje je promašivao to su bili dobri šutevi i ja sam mu u svlačionici rekao to. On je uvijek agresivan i u odbrani je radio fantastičan posao, samo mu ti otvornei šutevi nisu ulazili".

Balša Koprivica, Dvejn Vašington...

Željko Obradović konferencija u Beogradu

Izvor: Printscreen/YouTube/BC Partizan TV

Kratko je odgovorio na pitanje zašto nije bilo Dvejna Vašingtona u sastavu tima, "Moja odluka je da tim bude ovakav kakav je bio, samo to, kakav je bio. Odnosno da u sastavu budu igrači kakvi su bili."

Balša Koprivica je mnogo igrao, možda i najviše ove sezone, ali i tu ima nešto lošijih vijesti. Vidjećemo kakvo će biti stanje Tajrika Džounsa na narednom meču.

"Ne znam da li je najveća minutaža, sticaj okolnosti je nakon jako korektne utakmice protiv Mornara da sam odlučio da ga stavi u startnu postavu. Desilo se da se Tajrik povredi i da nije mogao da nastavi, vidjećemo kakva je tu situacija. Balša radi neke stvari dobro, ali za neke nema koncentacije. Ja svakog mog igrača volim, ali ne znači da neću da im kažem kada radi nešto loše. Balša je imao neke sjajne momente, ali i neke loše, Kao i svi igrači, kao što je imao Majk, kao i Brendon Dejvis koji je dao pas po dijagonali koji je slovo A u košarci da se ne radi. To me profesor Nikolić naučio, da je sve korekcija. To neko ne razumije, nadam se da igrači razumiju"

Očekivanja pred Bajern?

Vidi opis "Rekao sa im: Ljudi, to što vi imate niko nema": Ovo su riječi Željka Obradovića koje su donijele pobjedu Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Taman kada je konferencija trebalo da se završi istakao je Obradović da se neće vidjeti sa novinarima pred Bajern pa se konferencija odužila. Govorio je i o utakmici koja će se odigrati u četvrtak. "Naravno da vjerujem, naravno da čemo da uradimo sve, tako da je ključ utakmice prije svega nihovih šutera za tri poena. Plan utakmice je plan koji je viđen u prvoj utakmici ovdje, s tim što oni imaju mnogo, mnogo igrača spremnih da šutnu za tri poena. Poslije toga skok u napadu, pa opet šut za tri poena. Protiv Efesa su imali poraz sa četiri šuta za tri poena. Mislim da je mnog težak protivnik, ali da imamo energetski nivo kao večeras na utakmici."

Upitan je da li će igraći poput Alekseja Pokuševskog, Mitra Bošnjakovića i Dvejna Vašingtona koji nisu igrali na ovom meču moći da se pojave na terenu u Minhenu,. "Ne znam vidjećemo sutra kakvo je stanje. Uvijek začekamo zadnji trening i trening na dan utakmice. Ono što je najvažnije je da svi moraju da budu spremni. Da vidimo gdje su nam rješenja, gdje da ih napadamo", odgovorio je Obradović.

Mnogo navijača će stići u Minhen da navija za crno-bijele, očekuje se da bude prilično domaćinska atmosfera u Njemačkoj. "Vjerujem da svi mi volim da vidimo naše navijače. Mnogo utakmica smo igrali u tom ambijentu gdje su nas podržavali, bodrili. MNogi ljudi putuj da nas gledaju i mi ćemo im se zahvaliti. Mnogo smo ponosni na te ljudfe kji dolaze i mi ćemo im se zahvaliti. Dijaspora, hvala dijaspori."

Što se tiče kraja Evrolige, nećemo skoro znati šta se dešava. Po mišljenju najtrofejnijeg evropskog trenera sve do posljedjeg kola nećemo znati konačni plasman. "Ja vjerujem da će sve to da se odluči u zadnjem kolu, ali hajde da se mi držimo nas. Znamo da su nam potrebnem pobjede. Imamo utakmicu protiv Bajerna, a moja želja je da ćemo da igramo kako smo radili na treningu i nikakvog problema neće biti. Sutra je dan bez igre pet na pet, već priča, putiranje, dijelovi taktike... Volio bih da energetski budemo na novou i da ih natjerao da šutevi budu preko ruke, a ne slobodni..."

(MONDO)

BONUS VIDEO: