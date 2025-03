"Ne, ja to nisam rekao": Jokić se naljutio na konferenciji, nije dozvolio da mu naprave problem sa saigračima

Nikola Jokić imao je spreman odgovor za novinara koji je pokušao da mu stavi određene riječi u usta...

Nikola Jokić je upisao svoj 30. tripl-dabl u sezoni, dominirao je protiv Milvokija (39, 10sk, 10as), pa je poslije toga imao i obavezu da se pojavi pred novinarima na konferenciji za medije. Tamo je imao i dvije situacije koje mu se nisu baš dopale, prva je bila kada je pitao novinara da li je doktor, a nedugo zatim se pojavila i još jedna.

Pokušao je jedan predstavnik "sedme sile" da stavi Jokiću riječi u usta, odnosno da drugačije predstavi ono što je Nikola u stvari rekao, a srpski centar mu to nije dozvolio. Sve je počelo od konstatacije da je 74. meč u sezoni bio ukupno 21. na kom je Denver igrao u startnoj petorci, aludirajući na probleme sa povredama. "Mislim da to nije problem, jer znamo šta treba da radimo. Nije hemija u pitanju, već žrtvovanje, da li možete da žrtvujete svoj ego, sebe, da pomognete ekipi", izgovorio je Jokić.

Onda je novinar "uskočio" sa dodatnim pitanjem o tom žrtvovanju i upitao ga "da li misli da su momci bili manje spremni da se žrtvuju ove sezone". To se Nikoli nije svidjelo. "Ne. Ja to nisam rekao. Nisam rekao da se ne žrtvujemo, čak naprotiv, kažem da je to što pravi razliku u plej-ofu. Ako treba da napravim blok na jednom igraču 45 puta, onda ću to i da uradim, to kažem."

Da li je komunikacija problem?

Džamal Marej je prije nekoliko dana rekao da je jedan od razloga zbog kojih se Denver muči u odbrani nedostatak komunikacije i da to nedostaje. "Da, komunikacija je veoma važna. Postoji komunikacija i postoji slušanje, morate da slušate šta vam kažu. Morate da komunicirate, da pričate, da to što ste glasni može da zbuni protivničke igrače", složio se Jokić.

Na to se nadovezalo pitanje o problemima u odbrani i protiv Milvokija koji je igrao bez Janisa Adetokumba i Demijena Lilarda. "NBA liga je puna talenata, teško je zaustaviti timove i ne dozvoliti im da poentiraju. Mi smo našli način kada je bilo potrebno, uspjeli da ih zaustavimo malo i da pogodimo šuteve. Neke neizvesne utakmcie smo dobili baš na taj način, tako što smo dobro igrali u odbrani kada je bilo potrebno."

Potom se vratio na priču o žrtvovanju i objasnio zašto to baš pravi razliku. "Kada dođe vrijeme za plej-of, ponekad imate tri-četiri zadatka na terenu, možda vam bude dosadno, možda vam se ne sviđa, ali šampioni moraju ponekad da rade ono što ne vole. Lako je raditi ono što želite i volite, teško je raditi stvari koje ne volite da radite, to pravi razliku između šampiona i drugih timova", zaključio je Jokić.