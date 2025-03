Nikola Jokić čuo pitanje novinara, pa se uhvatio za glavu: "Ti si sad doktor?"

Nikola Jokić nije mogao da vjeruje šta ga jedan od novinara pita na konferenciji za medije.

Nikola Jokić propustio je prethodnih pet mečeva Denvera zbog problema sa povredom stopala. Vratio se poslije pauze, donio pobjedu protiv Milvokija (127:117) i upisao svoj 30. tripl-dabl u sezoni (39, 10sk, 10as). Bez obzira na prinudnu pauzu i sve to pokazao je svima ko je najbolji košarkaš na planeti.

Poslije fenomenalne partije pojavio se na konferenciji za medije gdje je, logično, dosta pitanja bilo baš o povredi i o njegovom zdravstvenom stanju. "Osjetio sam se dobro, bolje nego što sam mislio, srećan sam zbog pobjede, srećan sam što sam se dobro osjećao", počeo je Jokić.

Priznao je da mu nije bilo lako na klupi, a na pitanje da li je davao savjete trenerima i pričao im šta vidi sa klupe je dao odgovor u svom stilu. "Teško je, jer dosta vremena provodim na terenu i mislim da bolje izgledamo kada sam ja na terenu, mogu da nam pomognem i sa stvarima koje primijetim, ali ne želim da budem trener. To je njihov posao, ne želim da se miješam u njihov posao, mislim da to nije pošteno. Ako me pitaju, naravno da ću da kažem šta mislim, ali ne želim sebe da stavljam u tu poziciju."

"Ti si sad doktor?"

Jedan od novinara je po malo i nespretno postavio pitanje Jokiću koje mu se nije dopalo. "Kako je tekao razgovor sa trenerom i donošenje odluke da propustiš utakmice i kada možeš da igraš uprkos određenim povredama." Saslušao ga je Srbin, pa se onda uhvatio za glavu. "Ti si sada doktor? Bila je to pametna odluka, nisam mogao da skačem na lijevu nogu, osjećao sam bol, ne želim da budem na terenu i da budem nervozan jer ne mogu da igram kako želim i na nivou na kom želim. Mislim da je dobra odluka uvijek da igrač ozdravi i da bude na 100 odsto. Osjećam se bolje, ne mogu da kažem na koliko sam procenata, ali je bolje nego što sam mislio. Osjećam bol, ali mnogo, mnogo, mnogo manje nego što je bilo."

Zdravlje je na prvom mjestu. "Mi moramo da budemo zdravi i što spremniji za nastavak sezone. Naravno da želimo da što bolji plasman i prednost domaćeg terena, ali nije vrijedno zdravlja. Obično ne propuštam mečeve, tako da je za mene to bilo čudno, čak i kada sjedim na klupi, vidim i znam da mogu da pomognem na parketu i teško mi je."

"Vi mi niste nedostajali"

Do kraja ligaškog dijela sezone Denver ima da odigra još osam utakmica. "Samo želim da budemo konstantni u ovih preostalih nekoliko utakmica, da nemamo previše oscilacija u igri. Da imamo što 'čistiju' utakmicu."

Na to se nadovezalo pitanje o utakmici za koju Nikola smatra a je bila "čista" od strane Nagetsa. "Mislim da je protiv Hjustona ekipa imala odličnu utakmicu, možda ne 'čistu', ali dobru. Borbeno, malo mučenja, eto ta utakmica."

Pred kraj novinari su se sa njim i našalili i pitali ga da li mu je nedostajalo da razgovara sa njima. "Nije mi nedostajalo da pričam sa vama, hvala vam što pitate to", zaključio je Jokić.

