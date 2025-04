Sponzori bježe od Britanke, niko više neće da radi sa njom: Ostaje bez tri miliona funti, svi vide lažnu sliku

Sponzori bježe od Eme Radukanu, sve manje njih želi da sarađuje sa britanskom teniserkom.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ema Radukanu (22) osvojila je US open 2021. godine, pobijedila je Lejlu Fernandez u finalu i uzela prvu grend slem titulu ujedno i jedinu titulu u karijeri. Zahvaljujući svemu tome došla je na 10. mjesto na WTA rang listi. Odmah su se oko nje okupili sponzori, davali su joj velike svote novca, sve je izgledalo kao bajka za nju.

Ubrzo je sve to postalo košmar. Jednostavno, porazi su krenuli da se redaju, sve više je gubila mečeve, trenere je mijenjala kao na traci, niko nije dugo radio sa njom i primijetili su sve to i sponzori i počeli su da je napuštaju. Od ranije je poznato da je Porše odlučio da je napusti, a sada je isto odlučio i "Vodafon".

U pitanju je bio ugovor od oko tri miliona funti koji je bio trogodišnji. "Izvori nam kažu da je donesena odluka da se ne produži ugovor i da je ona tražila još više novca", navodi se u tekstu "Dejli mejla". Uz to se dodaje i da je ona bila sedma najplaćenija sportistkinja na svijetu u 2024. godini od novca koje je dobijala od raznih sponzora.

Vide i sponzori da je stvorena lažna slika, taj US open niko ne može da joj oduzme, ali je isto tako činjenica da je to bilo u vrijeme korone i da su najbolje teniserke svijeta redom ispadale, da je bilo i dosta onih koji nisu učestvovale u Njujorku i da se sve to vidi po rezultatima koji su uslijedili poslije toga. Trenutno je 47. na svijetu, talenat nije sporan, ali je isto tako jasno svima da ne pripada grupi onih najboljih iz samog vrha svjetskog tenisa.