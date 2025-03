Novak Đoković se spakovao i otišao čim je čuo skandaloznu odluku: Pogledajte njegovu reakciju kada je saznao

Novak Đoković je celog dana čekao i čekao, a onda se spakovao i napustio kompleks Mastersa u Majamiju nakon nevjerovatnog previda organizatora.

Novak Đoković je satima i sastima čekao meč na Majamiju, a onda je pred ponoć saznao da ipak neće igrati. Skandalozni tretman organizatora prema najvećem teniseru svih vremena šokirao je njegove navijače, jer je neshvatljivo da je svih pet mečeva na istom terenu moralo da bude odigrano, pa da Novak i Sebastijan Korda tek poslije njih izađu na teren - poslije dozvoljenih 23 časa.

Čim je saznao za definitivnu odluku, Novak se spakovao, pokupio svoje stvari i sa torbom na ramenu otišao u smještaj u Majamiju. Ova kontroverzna odluka organizatora na njegovu štetu sigurno će ga i naljutiti i dodatno motivisati pred povratak na isti teren.

Pogledajte 00:26 Novak Đoković odlazi sa terena u Majamiju

Iako je pravilo o toj zabrani mnogo "rastegljivije" nego što se čini, Amerikanci su ga se doslovno držali i Đoković i Korda su napustili kompleks za zagrijavanje tenisera u Majami Gardensu, da se vrate praktično 24 sata kasnije da na njemu zaigraju meč osmine finala.

"Saznali su 20 minuta ranije, samo su otišli"

Ova odluka nije do kraja bila jasna ni poznatom američkom teniskom treneru Polu Anakoneu, koji je svojevremeno trenirao Rodžera Federera, Pita Samprasa, Tima Hehmana i druge asove, a sada trenira Tejlora Frica.

"Dugo je sve to trajalo, a oni (Đoković i Korda) su tu dugo sjedili i čekali kada će da igraju. Imam jedan problem sa ovom situacijom, jer ne postoji izuzetak od pravila, a nijedan od njih dvojice ne igra u četvrtak. Trebalo je da ih puste da igraju ako su željeli. Ja bih ako uradil, pa i da meč traje do 3 sata ujutru, imaju sutrašnji dan da odmore", kazao je on.

Amerikanac je izrazio i čuđenje zbog toga što je odluka saopštena igračima 20 minuta ranije.

"Saznali su za ovo 20 minuta pred meč i doslovno su samo otišli. Ako u tom trenutku razgovarate sa njima, onda je to teško i za navijače, još ima ljudi koji sjede i misle da će da gledaju Novaka", upozorio je on.

Novak Đoković i Sebastijan Korda konačno će izaći na teren u četvrtak oko 22 časa prema vremenu u Srbiji.

