logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vasa Micić više nije nedodirljiv: Hapoel daje igraču čitavo bogatstvo, samo da ostane

Vasa Micić više nije nedodirljiv: Hapoel daje igraču čitavo bogatstvo, samo da ostane

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Hapoel iz Tel Aviva daje jednom od ključnih igrača bogati ugovor do 2029. godine.

Elajdža Brajant Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajantdogovorio je novi ugovor sa izraelskim timom po kome će zaraživati pet miliona evra po sezoni. Saradnja je dogovorena do 2029. godine, prenijeli su tamošnji mediji, a njegovoj ugovorbiće u rangu sa najplaćenijim igračem u Evroligi Vasilijem Micićem.

Hapoel je lider u Evroligi i želi da "zaključa" najbolje igrače za narednu sezonu, a prvi je ponudu koja se ne odbija dobio iskusni as koji će praktično karijeru završiti u Tel Avivu. 

Brajant ove sezone prosječno bilježi 15,5 poena, 6,2 skoka i 3,1 asistenciju po utakmici za nešto manje od 30 minuta na terenu.

Rame uz rame sa Micićem

Najplaćeniji igrač u Evroligi je Vasilije Micić, a navodno je njegova plata po sezoni 5.600.000 dolara. Drugi najplaćeniji je Kandrik Nan sa 5.300.000 dolara, dok je treći Saša Vezenkov 4.100.000 dolara. Slijede Valter Tavares i Majk Džejms sa po tri miliona, Brajant je do ove sezone zarađivao 2,8 miliona, dok Top 10 kompletiraju Slisakas 2,6 miliona i Mirotić i Panter sa po 2,5.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hapoel Tel Aviv Elajdža Brajant Evroliga Vasilije Micić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC