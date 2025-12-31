Vasa Micić više nije nedodirljiv: Hapoel daje igraču čitavo bogatstvo, samo da ostane

Hapoel iz Tel Aviva daje jednom od ključnih igrača bogati ugovor do 2029. godine.

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajantdogovorio je novi ugovor sa izraelskim timom po kome će zaraživati pet miliona evra po sezoni. Saradnja je dogovorena do 2029. godine, prenijeli su tamošnji mediji, a njegovoj ugovorbiće u rangu sa najplaćenijim igračem u Evroligi Vasilijem Micićem.

Hapoel je lider u Evroligi i želi da "zaključa" najbolje igrače za narednu sezonu, a prvi je ponudu koja se ne odbija dobio iskusni as koji će praktično karijeru završiti u Tel Avivu.

Brajant ove sezone prosječno bilježi 15,5 poena, 6,2 skoka i 3,1 asistenciju po utakmici za nešto manje od 30 minuta na terenu.

Rame uz rame sa Micićem

Najplaćeniji igrač u Evroligi je Vasilije Micić, a navodno je njegova plata po sezoni 5.600.000 dolara. Drugi najplaćeniji je Kandrik Nan sa 5.300.000 dolara, dok je treći Saša Vezenkov 4.100.000 dolara. Slijede Valter Tavares i Majk Džejms sa po tri miliona, Brajant je do ove sezone zarađivao 2,8 miliona, dok Top 10 kompletiraju Slisakas 2,6 miliona i Mirotić i Panter sa po 2,5.