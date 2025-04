Doveo majku i oca u Srbiju iz SAD, da ga vide protiv Zvezde: Cijela Arena mu zviždala, a sada ga zovu da dođe

Košarkaš Anadolu Efes Elajdža Brajant doveo je roditelje i brata iz Sjedinjenih Država na utakmicu protiv Crvene zvezde, u kojoj je umalo bio tragičar. Zviždala mu je čitava Arena, a sada ga zvezdaši zovu da dođe.

Izvor: YouTube/Elijah Bryant/MN Press

Košarkaš Anadolu Efesa Elajdža Brajant (29) veoma je emotivno podnio nedavnu utakmicu protiv Crvene zvezde u Beogradu, jer su ga uživo gledali najbliži - majka, otac i rođeni brat. Došli su iz Sjedinjenih Država i prisustvovali jednoj od najbučnijih evroligaških atmosfera ove sezone, u čijem je središtu upravo bio Brajant.

"To je posebna utakmica za mene, jer moji mama, tata i brat dolaze da me gledaju uživo. To dugo nisu mogli da rade. Moj brat je u posljednjoj godini u srednjoj školi i baš me zanima kako će primijeniti košarkaško doživljaj iz Beograda u svoje iskustvo", rekao je Brajan pred dolazak u Beogradsku arenu.

Bek Efesa je na 8,3 sekundi do kraja četvrte četvrtine imao dva slobodna bacanja, iskoristio je jedno pod zaglušujućim zvižducima, a Zvezda je potom poenima Jaga Dos Santosa izborila produžetak. Bez obzira na promašaj, Brajant je bio veoma inspirisan, jer je sa 17 poena bio najbolji igrač Efesa u važnoj pobjedi, koju je predstavio iz svog ugla na svom video-blogu.

"Bila je to jedna od najdivljijih atmosfera", objavio je u opisu video snimka na Jutjubu, koji je za dan pogledalo 16 hiljada korisnika.

Odajući priznanje i poštovanje Crvenoj zvezdi i njenim navijačima, Brajantu su fanovi crveno-bijelih uzvraćali istom merom, a bilo je i onih koji su ga dozivali među crveno-bijele sljedeće sezone. "Vejra plus konstantnost", objavio je on zagonetno u odgovoru na taj komentar.

Izvor: YouTube/Elijah Bryant

"Crvena zvezda je sjajan tim"

Izvor: MN PRESS

Elajdža Brajant sarađivao je sa Zvezdinim trenerom Janisom Sferopulosom u Makabiju i odlično poznaje i njega i niz igrača crveno-bijelih, o kojima ima veoma lijepo mišljenje.

"Zvezdi nedostaje nekoliko važnih igrača, ali i dalje imaju mnogo odličnih košarkaša. Na primjer, Nedovića pamtim iz Panatinaikosa, kada sam igrao protiv njega u Makabiju i dao nam je 40 poena. Kenan je snajper, Miler Mekintajer dijeli asistencije, Petrušev je problem u reketu i imaju mnogo talenta, bez obzira na probleme sa povredama", kazao je Brajant.

Ove sezone, Elajdža Brajant postiže po 13,9 poena i najbolji je strijelac ekipe u Evroligi. Sa njim i Šejnom Larkinom na čelu, Efes će u plej-ofu Evrolige igrati protiv Panatinaikosa za plasman na Fajnal-for u Abu Dabiju.

Postao šampion NBA lige, pa osvojio i Evroligu

Izvor: Jonathan Daniel / Getty images / Profimedia

Elajdža Brajant rođen je u Džordžiji, išao je u srednju školu u Nju Hempširu, a studirao je na dva koledža - Elonu i Brigam Jang Univerzitetu. Na NBA draftu 2018. godine nije bio odabran, pa je odabrao da gradi profesionalnu karijeru u inostranstvu. Godinama je igrao u Izraelu za Hapoel Elijat i za Makabi, a u proleće 2021. dobio je šansu da ostvari san u NBA ligi.

U ligaškom dijelu sezone 2020/21 odigrao je svoju jedinu utakmicu protiv Čikago Bulsa i postigao 16 poena, a potom je u plej-ofu nastupio još 10 puta i postao NBA šampion.

Baksi ga potom nisu zadržali, već su ga početkom jeseni otpustili i 14. oktobra 2021. godien vratio se u Evropu i potpisao za Efes, u kojem igra i sada. U leto 2023. godine dobio je produženje ugovora na zadovoljstvo kluba koje je u njemu dobilo pouzdanu opciju za svoj šampionski tim, sa kojim je 2022. postao prvak Evrolige - i to baš u Beogradskoj areni.

Na ljeto je slobodan igrač - ili nije?

Izvor: MN PRESS

"Konstantnost je bila snaga koja me je uvijek vodila kroz lična i timska ostvarenja. Nepokolebljiva posvećenost dosljednosti imala je glavnu ulogu u mojoj odluci da ostanem u Efesu", napisao je Amerikanac kada je u ljeto 2023. najavio da će ostati još dvije, a ukupno četiri godine u Efesu.

Njegov ugovor sa turskim timom ističe ovog ljeta, a nedjeljama unazad spekulisano je da bi mogao da produži tu saradnju za još dvije godine, što bi ga činilo jednim od najdugovječnijih stranaca u istoriji turskog velikana.

Bonus video: Elajdža Brajant o utakmici protiv Crvene zvezde