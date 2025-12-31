logo
Postoji li šansa da se Jokić vrati ranije? Miško Ražnatović se oglasio i otkrio šta mu je Nikola javio

Postoji li šansa da se Jokić vrati ranije? Miško Ražnatović se oglasio i otkrio šta mu je Nikola javio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Miško Ražnatović otkrio je kakva je situacija sa Nikolom Jokićem i povredom.

Miško Ražnatović o povredi Nikole Jokića Izvor: MN PRESS

Menadžer Nikole Jokića, Miško Ražnatović otkrio je da se čuo sa svojim klijentom poslije povrede koljena koju je doživio na utakmici sa Majamijem. Do tog momenta imao je  21 poen, osam asistencija i pet skokova za 19 minuta na parketu.

Očekuje se da će se trostruki MVP NBA lige vratiti na teren za mjesec dana, ali Ražnatović kaže da postoji šansa da to bude i nešto ranije.

"Razmijenili smo nekoliko poruka. Dobro je da se ne radi o toj najgoroj povredi koljena. Nisu ligamenti, nego hiperekstenzija i očekuje se da će relativno brzo igrati, za tri ili četiri nedjelje. To se, ipak, nikad ne zna. Raspoložen je i on je svjestan da je moglo da bude mnogo gore", rekao je Ražnatović za "Arenasport".

Nikola Jokić povreda
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Otkrio je i kakva je situacija sa mladim Nikolom Topićem. "Hemoterapija je završena pozitivno i on se uključuje u trenažni proces. Mada, on je i tokom terapije radio određene stvari. Teško je vremenski reći šta to znači. Iskreno se nadam da će ove godine imati neke minute, ne samo u Dži ligi, već i na NBA parketima, pod uslovom da sve bude kako izgleda u ovom momentu", rekao je Ražnatović i dodao:

"Bolest i to što se dogodilo je teško za bilo koga, pogotovo kada se desi neočekivano i to nekom ko ima samo 20 godina i ko je prethodnu godinu propustio zbog teške povrede koljena. Nikola je sve to izdržao i na putu je povratka. Ako bude zdrav, a ja mislim da će biti, sve ovo što se dogodilo u posljednje dvije godine će mu samo pomoći da karakter koji posjeduje bude vrhunsku. Ako uspije da pobijedi te dvije stvari, ništa posle toga neće biti teško i neostvarivo".

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga Miško Ražnatović

