"Nikola Jokić nije folirant i divim mu se na tome": Jedan od najvećih rivala skinuo kapu pred Srbinom

Košarkaš Majamija Ben Adebajo poslije pobjede svog tima govorio je o Nikoli Jokiću.

Velike NBA zvezde, poput Alperena Šenguna, smatraju da Nikola Jokić često dobija faulove, folira i ima povlastice od strane sudija, ali ima i onih koji gledaju realnije. Jedan među njima je Bem Adebajo, as Majamija, koji ističe Jokića kao igrača koji ne glumi tokom utakmice kako bi iznudio ličnu grešku rivala.

"Uvijek je zabavno igrati protiv njega (Nikole Jokića). Možete da vidite kako čini saigrače boljim, u tome je njegova veličina. Ono što mi se posebno sviđa je njegov takmičarski duh. Jedan je od onih momaka koji zaista ne glume faulove", rekao je Adebajo poslije meča koji je obilježila Jokićeva povreda.

"To iskreno poštujem, neću reći da neko 'glumi faulove' ili 'traži faulove', ali na kraju dana to je stvar poštovanja. Naravno, mrziš da vidiš kada neki igrači napuste teren zbog povrede. Moramo da shvatimo kako da zadržimo tim da drži gas i da i dalje pokušava da dođe do pobjede", zaključio je saigrač Nikole Jovića.

Denver je poražen od Majamija, prilično ubjedljivim rezultatom 147:123 i to svakako nije najveći problem ekipe iz Kolorada pošto je Dejvid Adelman izgubio najvažnijeg igrača. U susretu protiv kluba u kojem igra Nikola Jović, Jokić je na terenu proveo svega 19 minuta, pošto se pred kraj poluvremena povredio i utakmicu napustio nakon što je ubacio 21 poen, podijelio osam asistencija i uhvatio pet lopti.

Izraz lica reprezentativca Srbije bio je bolan i odmah je bilo jasno da situacija nije dobra. Napustio je teren i do kraja susreta se nije vraćao, a poslije meča i dalje se govorilo o najboljem NBA igraču. Tako je Adebajo, koji je dabl-dablom od 13 poena i 10 skokova doprinio pobjedi Majamija, poslije meča hvalio Nikolu Jokića.

