logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić se vraća brže nego što smo mislili: Otkriveno koliko će pauzirati zbog povrede

Nikola Jokić se vraća brže nego što smo mislili: Otkriveno koliko će pauzirati zbog povrede

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Denver Nagetsa nije teže povrijeđen u sudaru sa Spenserom Džounsom.

Jokić pauzira mjesec dana zbog povrede Izvor: Youtube/Chaz NBA/printscreen/X/@GameInjuryDoc/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić povrijedio se tokom utakmice protiv Majamija, u noći između ponedjeljka i utorka. Srpski centar je pao nakon nezgodnog sudara sa saigračem Spenserom Džounsom koji se kretao unazad, a svi navijači Denvera su se u tom trenutku uhvatili za glavu. Djelovalo je da se Nikola neće vraćati na parket do kraja meča, što se i desilo, ali o pauzi niko nije smio da razmišlja...

Tokom dana su počele da stižu vijesti, kako iz SAD, tako i iz Srbije. Za sada su dobre za navijače Denvera, jer po prvim informacijama povreda nije teška. Takođe, portal "Mozzart Sport" prenosi da bi Nikola Jokić već u narednih mjesec dana mogao da se oporavi i vrati na teren - što bi bio presudni momenat za čitavu sezonu Nagetsa.

Čini se da je osvajač tri MVP priznanja u ligaškom dijelu NBA lige doživeo hiperekstenciju kolejna, što je vjerovatno i najbolja opcija u ovom trenutku, kada se ima u vidu kako je Nikola pao i koliko ga je boljelo dok je ležao na parketu. Ukoliko se vrati na parket za mjesec dana, Denver Nagetsi će ponovo biti u najužem krugu favorita za NBA titulu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver Nikola Jokić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC