Nikola Jokić se vraća brže nego što smo mislili: Otkriveno koliko će pauzirati zbog povrede

Košarkaš Denver Nagetsa nije teže povrijeđen u sudaru sa Spenserom Džounsom.

Izvor: Youtube/Chaz NBA/printscreen/X/@GameInjuryDoc/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić povrijedio se tokom utakmice protiv Majamija, u noći između ponedjeljka i utorka. Srpski centar je pao nakon nezgodnog sudara sa saigračem Spenserom Džounsom koji se kretao unazad, a svi navijači Denvera su se u tom trenutku uhvatili za glavu. Djelovalo je da se Nikola neće vraćati na parket do kraja meča, što se i desilo, ali o pauzi niko nije smio da razmišlja...

Tokom dana su počele da stižu vijesti, kako iz SAD, tako i iz Srbije. Za sada su dobre za navijače Denvera, jer po prvim informacijama povreda nije teška. Takođe, portal "Mozzart Sport" prenosi da bi Nikola Jokić već u narednih mjesec dana mogao da se oporavi i vrati na teren - što bi bio presudni momenat za čitavu sezonu Nagetsa.

Čini se da je osvajač tri MVP priznanja u ligaškom dijelu NBA lige doživeo hiperekstenciju kolejna, što je vjerovatno i najbolja opcija u ovom trenutku, kada se ima u vidu kako je Nikola pao i koliko ga je boljelo dok je ležao na parketu. Ukoliko se vrati na parket za mjesec dana, Denver Nagetsi će ponovo biti u najužem krugu favorita za NBA titulu.

