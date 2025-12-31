Sve je stopirano: Partizan donio odluku o Tajriku Džounsu

Partizan još ne želi da se odrekne Tajrika Džonsa.

Izvor: MN PRESS

Centar Partizana Tajrik Džouns posljednjih dana dovodi se u vezu sa grčkim Olimpijakosom, ali od tog posla, bar za sada, neće biti ništa. Crno-bijeli su stopirali njegov transfer i neće ga pustiti dok ne pronađu adekvatnu zamenu, prenosi "Mozzartsport".

Nakon što je propao plan Partizana da dovede Krisa Silvu koji se odlučio za Fenerbahče, ne čudi ovakav potez kluba iz Humske koji na petici osim Džounsa ima još Bruna Fernanda.

Tajrik je imao solidan učinak u posljednjoj utakmici protiv Valensije gdje je za 25 minuta na terenu postigao devet poena, šest skokova, uz asistenciju, rampu, ukradeni u dvije izgubljene lopte. Ove sezone prosječno bilježi10,6 poena, 6,1 skoka, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte.

Najveći problem je nastao na relaciji Džouns - navijači, pošto najvatrenije pristalice Partizana pri svakom kontaktu sa loptom časte temperamentnog centra zvižducima. Razlog je što je propustio neke bitne mečeve zbog misteriozne povrede, a poslije debakla protiv Makabija direktno je ušao u duel sa jednim od navijača. U svakom slučaju, očekuje se da se nađe najbolje rješenje za klub i igrača.