logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sve je stopirano: Partizan donio odluku o Tajriku Džounsu

Sve je stopirano: Partizan donio odluku o Tajriku Džounsu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan još ne želi da se odrekne Tajrika Džonsa.

Partizan ne želi da se odrekne Tajrika Džounsa Izvor: MN PRESS

Centar Partizana Tajrik Džouns posljednjih dana dovodi se u vezu sa grčkim Olimpijakosom, ali od tog posla, bar za sada, neće biti ništa. Crno-bijeli su stopirali njegov transfer i neće ga pustiti dok ne pronađu adekvatnu zamenu, prenosi "Mozzartsport".

Nakon što je propao plan Partizana da dovede Krisa Silvu koji se odlučio za Fenerbahče, ne čudi ovakav potez kluba iz Humske koji na petici osim Džounsa ima još Bruna Fernanda.

Tajrik je imao solidan učinak u posljednjoj utakmici protiv Valensije gdje je za 25 minuta na terenu postigao devet poena, šest skokova, uz asistenciju, rampu, ukradeni u dvije izgubljene lopte. Ove sezone prosječno bilježi10,6 poena, 6,1 skoka, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte.

Najveći problem je nastao na relaciji Džouns - navijači, pošto najvatrenije pristalice Partizana pri svakom kontaktu sa loptom časte temperamentnog centra zvižducima. Razlog je što je propustio neke bitne mečeve zbog misteriozne povrede, a poslije debakla protiv Makabija direktno je ušao u duel sa jednim od navijača. U svakom slučaju, očekuje se da se nađe najbolje rješenje za klub i igrača.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Tajrik Džouns Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC