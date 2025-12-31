Vinsent Tan više nije dio Sarajeva: Mirvić preuzeo puna upravljačka prava

Ismir Mirvić ostaje sam na čelu FK Sarajevo.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo potvrdio je kako Vinsent Tan više nije dio kluba. Kako su objasnili iz kluba, okončan je proces konsolidacije strukture upravljačkih i glasačkih prava u klubu, čime je zaključena uloga Vinsenta Tana u strukturama kluba.

Sada je Ismir Mirvić preuzeo puna upravljačka prava u klubu, a formalna potvrda te promjene biće usvojena na Skupštini kluba koja će biti sazvana u januaru.

„Ova tranzicija provedena je na uredan i planski način te osigurava kontinuitet u upravljanju klubom, njegovom svakodnevnom funkcionisanju i dugoročnoj strateškoj orijentaciji“, poručili su iz Sarajeva.

Takođe, u saopštenju je priložena i izjava Tana.

„Moj povratak u klub bio je vođen dubokom ličnom strašću prema FK Sarajevo i gradu Sarajevu, ali i, što je bilo presudno, potrebom da se klub stabilizira i zaštiti u periodu značajnih finansijskih poteškoća naslijeđenih iz ranijeg perioda upravljanja. Odluka da svoja upravljačka i glasačka prava prenesem na gospodina Ismira Mirvića donesena je kroz zajednički, jasan i uredan dogovor između ravnopravnih nosilaca tih prava. Ova odluka ne predstavlja povlačenje od odgovornosti, već zajedničku procjenu da će klub u narednom periodu biti uspješnije vođen kroz jedinstvenu strukturu upravljanja. Bila mi je čast biti dio puta FK Sarajevo. Zahvalan sam na prilici da doprinesem klubu i njegovoj zajednici te FK Sarajevu želim kontinuiran napredak i uspjeh u godinama koje dolaze“, poručio je Tan.