Vinsent Tan više nije dio Sarajeva: Mirvić preuzeo puna upravljačka prava

Ismir Mirvić ostaje sam na čelu FK Sarajevo.
Fudbalski klub Sarajevo potvrdio je kako Vinsent Tan više nije dio kluba. Kako su objasnili iz kluba, okončan je proces konsolidacije strukture upravljačkih i glasačkih prava u klubu, čime je zaključena uloga Vinsenta Tana u strukturama kluba.
Sada je Ismir Mirvić preuzeo puna upravljačka prava u klubu, a formalna potvrda te promjene biće usvojena na Skupštini kluba koja će biti sazvana u januaru.
„Ova tranzicija provedena je na uredan i planski način te osigurava kontinuitet u upravljanju klubom, njegovom svakodnevnom funkcionisanju i dugoročnoj strateškoj orijentaciji“, poručili su iz Sarajeva.
Takođe, u saopštenju je priložena i izjava Tana.
„Moj povratak u klub bio je vođen dubokom ličnom strašću prema FK Sarajevo i gradu Sarajevu, ali i, što je bilo presudno, potrebom da se klub stabilizira i zaštiti u periodu značajnih finansijskih poteškoća naslijeđenih iz ranijeg perioda upravljanja. Odluka da svoja upravljačka i glasačka prava prenesem na gospodina Ismira Mirvića donesena je kroz zajednički, jasan i uredan dogovor između ravnopravnih nosilaca tih prava. Ova odluka ne predstavlja povlačenje od odgovornosti, već zajedničku procjenu da će klub u narednom periodu biti uspješnije vođen kroz jedinstvenu strukturu upravljanja. Bila mi je čast biti dio puta FK Sarajevo. Zahvalan sam na prilici da doprinesem klubu i njegovoj zajednici te FK Sarajevu želim kontinuiran napredak i uspjeh u godinama koje dolaze“, poručio je Tan.