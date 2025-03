"To je slovo A u košarci, to se ne radi": Željko podviknuo, pa objasnio šta je sa Vašingtonom

Željko Obradović je objasnio zašto nije bilo Dvejna Vašingtona, šta se dešavalo sa Sterlingom Braunom, Balšom Koprivicom, Tajrikom Džounsom...

Željko Obradović je bio zadovoljan viđenim na meču sa Albom gde je njegov tim pobijedio i ostao u trci za plasman u Top 10 Evrolige. Nakon pobjede svoje ekipe novinarima je odgovorio na pitanje zašto u sastavu nije bilo Dvejna Vašingtona. Američki bek je ostao van 12 izabranih za meč.

"Moja odluka je da tim bude ovakav kakav je bio, samo to, kakav je bio. Odnosno da u sastavu budu igrači kakvi su bili", rekao je kratko o situaciji sa Dvejnom Vašingtonom, tako da ćemo vidjeti da li će sutradan u meču sa Bajernom htjeti da ga koristi najtrofejnij evropski trener.

Upitan je i za igru Sterlinga Brauna. Nije išao šut jednog od najboljih igrača Partizana, pa je nakon samo osam postignutih poena morao da radi neke druge stvari na terenu.

"Ne dešava se ništa specijalno, on je večeras uzimao šuteve koje je promašivao, to su bili dobri šutevi i ja sam mu u svlačionici rekao to. On je uvijek agresivan i u odbrani je radio fantastičan posao, samo mu ti otvoreni šutevi nisu ulazili", naglasio je Obradović.

Balša Koprivica je dobio ozbiljnu minutažu na ovom meču nakon odlične partije protiv Mornara. Počeo je meč, a kasnije je morao da mijenja Brendona Dejvisa jer se nažalost Tajrik Džouns povrijedio. Vidjećemo kakvo će biti njegovo stanje do utakmice sa Bajernom koja se u četvrtak igra od 20:30.

"Ne znam da li je najveća minutaža, sticaj okolnosti je da sam nakon jako korektne utakmice protiv Mornara odlučio da ga stavim u startnu postavu. Desilo se da se Tajrik povrijedi i da nije mogao da nastavi, vidjećemo kakva je tu situacija. Balša radi neke stvari dobro, ali za neke nema koncentacije. Ja svakog mog igrača volim, ali ne znači da neću da im kažem kada radi nešto loše. Balša je imao neke sjajne momente, ali i neke loše, Kao i svi igrači, kao što je imao Majk, kao i Brendon Dejvis koji je dao pas po dijagonali koji je slovo A u košarci da se ne radi. To me profesor Nikolić naučio, da je sve korekcija. To neko ne razumije, nadam se da igrači razumiju", završio je on.

Šta je najavio za Bajern?

Neki igrači koji su bili u sastavu poput Alekseja Pokuševskog, Mitra Bošnjakovića i Arijana Lakića nisu dobili ni sekund na terenu, ali vidjećemo da li će u Minhenu biti drugačija njihova sudbina.

"Ne znam vidjećemo sutra kakvo je stanje. Uvijek sačekamo posljednji trening i trening na dan utakmice. Ono što je najvažnije je da svi moraju da budu spremni. Da vidimo gdje su nam rješenja, gdje da ih napadamo", odgovorio je Obradović.

Na kraju je na konstataciju da Partizan mora da pobijedi sve tri utakmice do kraja rekao da će se svakako u posljednjem kolu tek znati sve.

"Ja vjerujem da će sve to da se odluči u posljednjem kolu, ali hajde da se mi držimo nas. Znamo da su nam potrebne pobjede. Imamo utakmicu protiv Bajerna, a moja želja je da ćemo da igramo kako smo radili na treningu i nikakvog problema neće biti. Sutra je dan bez igre pet na pet, već priča, putiranje, dijelovi taktike... Volio bih da energetski budemo na novou i da ih natjerao da šutevi budu preko ruke, a ne slobodni...", naglasio je Obradović.

