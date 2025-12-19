logo
Odigran derbi dvije Borusije, koji skoro 50 godina drži rekord Bundeslige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Borusija Dortmund savladala je u petak imenjaka Borusiju iz Menhengladbaha na otvaranju 15. kola Bundeslige.

Dortmund Gladbag Bundesliga Izvor: kolbert-press/Marc Niemeyer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Milioneri" su zabilježili devetu pobjedu u sezoni i smanjili bodovnu prednost minhenskog Bajerna, koji je lider na tabeli Bundeslige, na šest bodova, s tim da Bavarci imaju utakmicu manje jer gostuju u nedjelju u Hajdenhajmu.

DORTMUND - GLADBAH 2:0 (1:0)

Izabranici Nike Kovača su do prednosti stigli u 10. minutu i to pogotkom iskusnog Julijana Branta, koji je na volej uhvatio centaršut Nikasa Silea i iskosa sa lijeve strane pogodio suprotan ugao - 1:0.

Mogao je u 30. minutu Karim Adejemi da udvostruči prednost domaćina, ali je njegov udarac odlično odbranio golman "koltova" Moric Nikolas.

"Milioneri" su u nastavku imali nekoliko dobrih šansi da ovjere pobjedu, dobro je intervenisao golman gostiju, da bi Gladbah mogao u 81. minutu da stigne do izjednačenja nakon udarca Vela Moje. Na sreću domaćih navijača na "Vestfalenu", odbranio je Gregor Kobel i sačuvao tri boda.

Pečat na trijumf dortmundske ekipe dao je Maksimilijan Bajer u sedmom minutu sudijske nadoknade na asistenciju Fabija Silve - 2:0.

Posljednji put, Gladbah je slavio protiv dortmundske Borusije prije tri godine (4:2), a "koltovi" su i dalje u vlasništvu najubjedljvijeg trijumfa u klupskoj istoriji, što je ujedno i rekord Bundeslige.

Izvor: Shutterstock

Bilo je to daleke 1978. godine kada su urnisali "milionere" rezultatom 12:0, a čak pet golova na tom derbiju postigao je slavni Jup Hajnkes, legendarni njemački fudbaler i kasnije trener Bajerna i madridskog Reala.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Borusija Dortmund Borusija Menhengladbah Bundesliga

