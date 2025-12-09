Luka postigao najlepši gol u sezoni: Kao nekad Ibrahimović, pogledajte majstoriju za pamćenje

Luka Vušković postigao je nevjerovatan pogodak u Bundesligi, gol u stilu Zlatana Ibrahimovića.

Izvor: Printscreen/Instagram/Bundesliga

Luka Vušković (18) je talentovani hrvatski fudbaler koji ima svijetlu budućnost. Pokazao je to u Bundesligi gdje je postigao gol u stilu Zlatana Ibrahimovića. To sve dodatno dobija na značaju ako se zna da se radi o igraču koji igra na poziciji štopera. Na ovaj "škorpion" bi i legendarni Ibra bio ponosan.

Vušković je postigao jedan od najljepših golova u sezoni u 75. minutu utakmice za Hamburg protiv Verdera. Vijera je izveo slobodan udarac sa dvadesetak metara, poslao loptu u kazneni prostor, a Luka je izveo spektakularan potez i "škorpionom" zatresao mrežu. Nešto po čemu je Zlatan bio dobro poznat...

Hamburg je na kraju pobijedio Verder sa 3:2, a Vušković je bio strijelac drugog gola domaćeg tima za 2:1. Tri boda je donio Poulsen u 84. minutu. Za Luku je ovo drugi gol u sezoni pošto je pogodio i u pobjedi protiv Hajdenhajma (2:1).

U Hrvatskoj nastao haos zbog Luke

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Inače, zbog Luke Vuškovića je u oktobru nastao potpuni haos u Hrvatskoj. Zašto? Zato što je selektor Zlatko Dalić odlučio da ga iz seniorskog tima prebaci u mladu reprezentaciju, pa se podigla bura. Čak su pisali i da je to "zločin protiv fudbala".

Što se Luke tiče, on je zvanično fudbaler Totenhema i Hajduk iz Splita je na račun obeštećenja za njega dobio 12 miliona evra. Pošto nije bilo mjesta za njega u prvom timu poslali su ga na pozajmicu u Hamburg gdje trenutno igra.