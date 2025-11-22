Frajburg se ponadao prvoj pobjedi ikad u Minhenu: Bajern u 17. minutu imao šokantnih 0:2, pa demolirao goste

Frajburg vodio protiv Bajerna u Minhenu, a onda doživio debakl.

Šokantno je počeo meč 11. kola Bundeslige u Mihenu između Bajerna i Frajburga, s obzirom na to da je u 17. minutu na semaforu stajalo 0:2, ali Bavarci su već do pauze uspjeli da se vrate i golovima Karla i Olisea izjednače na 2:2, a onda u pravoj goleadi demoliraju rivala.

U samo pet minuta gosti su stigli do dva gola prednosti, preko Suzukija i Manzambija, i činilo se tada da bi konačno mogli da upišu gostujuću pobjedu protiv Bajerna u Bundesligi, što se nikad nije desilo do sada. Ipak, njihove nade brzo su pokopane.

Tim Vensana Kompanija u nadoknadi prvog poluvremena stigao je rivala, a onda ga u nastavku i ponizio.

BAJERN MINHEN - FRAJBURG 6:2 (2:2)

/Karl 22, Olise 45+2, 85, Upamekano 55, Kejn 60, Džekson, 78 - Suzuki 12, Manzambi 17/

Prvo je Karlu početkom nastavka poništen gol zbog nedozvoljene pozicije u kojoj se našao Stanišić, ali praktično već u sljedećem napadu spasa za Frajburg nije bilo. Olise je ubacio iz kornera, a sam na petercu našao se Upamekano i nesmetano zatresao protivničku mrežu za potpuni preokret - 3:2.

Nekoliko trenutaka kasnije stvari na svoje mjesto postavio je Kejn. Najbolji strijelac lige postigao je 14. gol u sezoni i omogućio Bavarcima da opuštenije odigraju ostatak meča.

Ni tu se Bajern nije zaustavio, nego je nastavio da gazi rivala. Fenomenalni Olise prvo je upisao treću asistenciju kod5:2 (strijelac Džekson), a onda je sam završio akciju i stigao do svog drugog gola za potpuni debakl gostiju - 6:2.

Borusija Dortmund imala je sigurno vođstvo protiv Štugarta na poluvremenu (2:2), ali se "švabe" nisu predale i stigle su do 2:2. U finišu je domaćin ponovo stekao prednost, ali nije imao snage da je sačuva, pa je završeno 3:3. Fenomenalan meč za Štutgart odigrao je Undav, koji je upisao het-trik.

Bajer Leverkuzen ubjedljivo je slavio kao gost protiv Volfsburga 3:1, te tako produžio agoniju "vukova" koji su pri samom dnu tabele. Seriju dobrih izdanja nastavila je Borusija iz Menhengladbaha, koja je odnijela kompletan plijen u gostima protiv Hajdenhajma (3:0), a četvrti meč zaredom među strijelcima se našao Haris Tabaković.

U duelu Augzburga i HSV-a domaćin je slavio minimalan trijumf.



