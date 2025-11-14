logo
Potpuna čistka u redovima njemačkog velikana!

Potpuna čistka u redovima njemačkog velikana!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kristijansen će privremeno preuzeti Šindcilorčevu ulogu.

Volfsburg Izvor: Michael715/Shutterstock

Fudbalski klub Volfsburg razišao se danas sa sportskim direktorom Sebastijanom Šindcilorcom, samo nekoliko dana nakon što je smijenjen trener Paul Simonis.

Bivši fudbaler Volfsburga, Šindcilorc je obavljao funkciju sportskog direktora od februara 2023. godine. Poput Simonisa prošle nedjelje, i on je smijenjen zbog lošeg starta sezone.

"Sebastijan je uvijek pokazivao punu posvećenost Volfsburgu, bio je lojalan, predan i stručan. Ipak, u trenutnoj sportskoj situaciji odlučili smo da je timu potreban novi podsticaj na ovoj poziciji", izjavio je direktor sportskog sektora kluba Peter Kristijansen.

Volfsburg je prošle nedjelje poražen od Verdera u Bremenu rezultatom 1:2, što mu je bio treći uzastopni poraz, uključujući i eliminaciju iz Kupa Njemačke od drugoligaša Holštajn Kila. Tim je izgubio sedam od posljednjih osam utakmica i ostvario samo dvije pobjede u deset ligaških mečeva.

Naredni susret Volfsburg će odigrati kod kuće protiv Bajer Leverkuzena 22. novembra, nakon reprezentativne pauze.

