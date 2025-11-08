logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj fantastične serije Bajerna: Istorijsku pobjedu Uniona spriječio Hari Kejn u 93. minutu! (VIDEO)

Kraj fantastične serije Bajerna: Istorijsku pobjedu Uniona spriječio Hari Kejn u 93. minutu! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Minhenski Bajern je bio na korak od prvog poraza ove sezone u Bundesligi u Berlinu, gdje je ipak stigao do boda protiv Uniona.

Union Berlin Bajern Bundesliga 10. kolo Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Bavarci su zaustavljeni!

Očekivala se "deseta pobjeda iz deset utakmica" u šampionatu Njemačke, ali je Holanđanin Danilo Duki s dva pogotka osigurao prednost Uniona u Berlinu, a onda je Hari Kejn u sudijskoj nadoknadi spasio bod Bajernu i spriječio prvu pobjedu berlinske ekipe nad Bavarcima u istoriji kluba.

UNION BERLIN - BAJERN 2:2 (1:1)

Nije dobro počelo za Bavarce jer je Manuel Nojer već u devetom minutu vadio loptu iz mreže poslije udarca Iljasa Ansaha, ali je gol poništen zbog ofsada na intervenciju iz VAR sobe.

Domaćin nije bio obeshrabren već je Holanđanin Danilo Duki u 27. minutu doveo Union do prednosti. Poslije centaršuta iz kornera, Duki je bio najprisebniji i šutirao, a lopta je prošla kroz ruke Nojera i završila u mreži - 1:0.

Mučili su se izabranici Vensana Kompanija, koji nisu ličili na sebe u subotnjem meču, a onda je 11 minuta kasnije na scenu stupio Kolumbijac Luis Diaz!

Bivši fudbaler Liverpula je praktično izgubljenu loptu klizećim startom najprije spriječio da ode u gol-aut, potom je fintom dok je gotovo ležao prošao protivničkog igrača, a onda iskosa majstorski pogodio suprotan ugao - 1:1.

Ako je moguće Bajern do ovog meča u Berlinu ocijeniti desetkom, onda je ovaj potez Kolumbijca, kojem je ovo bio šesti gol u Bundesligi, zaslužio ocjenu više!

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Minhenska ekipa je u sudijskoj nadoknadi postigla i drugi pogodak, tačnije Hari Kejn, ali i on je opravdano poništen zbog nedozvoljene pozicije engleskog napadača.

Bavarski tim je napadao u drugom dijelu, pokušavao da probije bedem Uniona, međutim, do samog kraja su izdržali nalete gostiju, a onda u 84. minutu ponovo stigli do prednosti.

Poslije centaršuta u kazneni prostor, Kejn je u namjeri da otkloni opasnost, bukvalno asistirao Dukiju, a Holanđanin svojim drugim pogotkom donio prednost Unionu - 2:1.

Ipak u sudijskoj nadoknadi, Kejn je ispravio grešku kod drugog pogotka Uniona, glavom je pogodio mrežu domaćina za prvi remi Bajerna u sezoni - 2:2.

Poraz od Bajerna u prethodnom kolu, nije ostavio trag na fudbalerima Bajer Leverkuzena, koji su do poluvremena kompletirali "petardu" protiv Hajdenhajma, a u nastavku postigli još samo jedan gol - 6:0. Dva puta su protivničku mrežu pogađali Patrik Šik i Ibrahim Maza, dok su se po jednom u strijelce upisali Jonas Hofman i Ernest Poku.

Tri boda za skok na drugu poziciju na tabeli izmakla su i Borusiji Dortmund u Hamburgu protiv HSV-a (1:1). Gosti su vodili golom Karnija Čukvuemeke, a onda je u sedmom minutu nadoknade poraz HSV-a spriječio Ransford Kenigsdorfer. "Milioneri" tako nisu iskoristili poraz RB Lajpciga u Hofenhajmu (3:1).



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Ransford Konigsdorffer

Tagovi

Bundesliga Luis Diaz FK Bajern Union Berlin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC