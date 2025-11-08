Kraj fantastične serije Bajerna: Istorijsku pobjedu Uniona spriječio Hari Kejn u 93. minutu! (VIDEO)

Minhenski Bajern je bio na korak od prvog poraza ove sezone u Bundesligi u Berlinu, gdje je ipak stigao do boda protiv Uniona.

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Bavarci su zaustavljeni!

Očekivala se "deseta pobjeda iz deset utakmica" u šampionatu Njemačke, ali je Holanđanin Danilo Duki s dva pogotka osigurao prednost Uniona u Berlinu, a onda je Hari Kejn u sudijskoj nadoknadi spasio bod Bajernu i spriječio prvu pobjedu berlinske ekipe nad Bavarcima u istoriji kluba.

UNION BERLIN - BAJERN 2:2 (1:1)

Nije dobro počelo za Bavarce jer je Manuel Nojer već u devetom minutu vadio loptu iz mreže poslije udarca Iljasa Ansaha, ali je gol poništen zbog ofsada na intervenciju iz VAR sobe.

Domaćin nije bio obeshrabren već je Holanđanin Danilo Duki u 27. minutu doveo Union do prednosti. Poslije centaršuta iz kornera, Duki je bio najprisebniji i šutirao, a lopta je prošla kroz ruke Nojera i završila u mreži - 1:0.

Manuel Neuer won't want to watch this one back.



Danilho Doekhi's given Union Berlin the lead over Bayern!#FCUFCBpic.twitter.com/CvF6W8TN04 — Flashscore.com (@Flashscorecom)November 8, 2025

Mučili su se izabranici Vensana Kompanija, koji nisu ličili na sebe u subotnjem meču, a onda je 11 minuta kasnije na scenu stupio Kolumbijac Luis Diaz!

Bivši fudbaler Liverpula je praktično izgubljenu loptu klizećim startom najprije spriječio da ode u gol-aut, potom je fintom dok je gotovo ležao prošao protivničkog igrača, a onda iskosa majstorski pogodio suprotan ugao - 1:1.

Luis Diaz is NOT REAL!! WOW that's an absolutely unreal goal from nothing at all! ONE OF THE BEST GOALS OF THE SEASON!!!pic.twitter.com/tYFBhxARk0 — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad)November 8, 2025

Ako je moguće Bajern do ovog meča u Berlinu ocijeniti desetkom, onda je ovaj potez Kolumbijca, kojem je ovo bio šesti gol u Bundesligi, zaslužio ocjenu više!

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Minhenska ekipa je u sudijskoj nadoknadi postigla i drugi pogodak, tačnije Hari Kejn, ali i on je opravdano poništen zbog nedozvoljene pozicije engleskog napadača.

Bavarski tim je napadao u drugom dijelu, pokušavao da probije bedem Uniona, međutim, do samog kraja su izdržali nalete gostiju, a onda u 84. minutu ponovo stigli do prednosti.

Poslije centaršuta u kazneni prostor, Kejn je u namjeri da otkloni opasnost, bukvalno asistirao Dukiju, a Holanđanin svojim drugim pogotkom donio prednost Unionu - 2:1.

Danilho Doekhi 83'



Bundesliga | Union Berlin 2-1 Bayern Münchenpic.twitter.com/D8aDf2Y1QC — Goals Xtra (@GoalsXtra)November 8, 2025

Ipak u sudijskoj nadoknadi, Kejn je ispravio grešku kod drugog pogotka Uniona, glavom je pogodio mrežu domaćina za prvi remi Bajerna u sezoni - 2:2.

MS | Union Berlin 2-2 Bayern Münih



⚽️ 27' Danilho Doekhi

⚽️ 38' Luis Diaz

⚽️ 83' Danilho Doekhi

⚽️ 90+3' Harry Kane



▪️ Bayern Münih'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.#Bundesligapic.twitter.com/FmEm8xKNqP — Ofsayt (@ofsaytcomapp)November 8, 2025

Poraz od Bajerna u prethodnom kolu, nije ostavio trag na fudbalerima Bajer Leverkuzena, koji su do poluvremena kompletirali "petardu" protiv Hajdenhajma, a u nastavku postigli još samo jedan gol - 6:0. Dva puta su protivničku mrežu pogađali Patrik Šik i Ibrahim Maza, dok su se po jednom u strijelce upisali Jonas Hofman i Ernest Poku.

Tri boda za skok na drugu poziciju na tabeli izmakla su i Borusiji Dortmund u Hamburgu protiv HSV-a (1:1). Gosti su vodili golom Karnija Čukvuemeke, a onda je u sedmom minutu nadoknade poraz HSV-a spriječio Ransford Kenigsdorfer. "Milioneri" tako nisu iskoristili poraz RB Lajpciga u Hofenhajmu (3:1).







