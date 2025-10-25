RB Lajpcig razbio Augzburg sa šest različitih strijelaca: Kejn prekinuo nevjerovatan niz

Lajpcig riješio utakmicu nakon prvih 45 minuta.

Izvor: DiZ-PiX / imago sportfotodienst / Profimedia

RB Lajpcig je u 8. kolu Bundeslige priredio pravu goleadu, deklasiravši Augzburg rezultatom 6:0. Tim Olea Vernera odigrao je meč za pamćenje uz čak šest različitih strijelaca.

Zanimljivo je da je upravo Lajpcig na otvaranju sezone doživio identičan poraz od Bajerna (0:6), a sada je istim rezultatom uzvratio – ovaj put Augzburgu.

Iako su domaći bolje otvorili utakmicu, već prva ozbiljna akcija Lajpciga bila je dovoljna da promijeni tok meča. Diomande je u 10. minutu pogodio za vođstvo, a samo osam minuta kasnije Romulo je udvostručio prednost sjajnim udarcem spoljnim dijelom stopala.

Serija golova nastavila se u 22. minutu kada je Nusa precizno pogodio nakon brze akcije, dok je pred kraj poluvremena Baumgartner postavio 0:4, uz novu asistenciju raspoloženog Diomandea.

U nastavku meča Lajpcig je bez pritiska kontrolisao igru i nastavio da stvara šanse. Ouedraogo je u 56. minutu povisio na 0:5, a samo devet minuta kasnije i štoper Lukeba se upisao u strijelce nakon greške golmana Damena – za konačnih 0:6.

Lajpcig je meč završio sa 75% realizacije (šest golova iz osam udaraca u okvir), dok je Augzburg doživio težak debakl i pokazao velike probleme u defanzivi.

Bajern lako sa Menhengladbahom

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Bajern Minhen nastavio je svoj perfektan niz te stigao i do osme pobjede u Bundesligi. Bavarci su, kao gosti, ovog vikenda bili bolji od Borusije iz Menhengladbaha rezultatom 3:0. Domaći tim je u 19. minutu ostao sa igračem manje s obzirom da je Kastrop zaradio direktan crveni karton. Odolijevali su igrači Borusije sve do 64. minutu kada je Kimih pogodio za vođstvo svoga tima.

Prednost je udvostručio Gerero samo pet minuta kasnije. Konačan rezultat postavio je 17-godišnji Lenart Karl u 81. minutu. Zanimljivo da je ovo bio meč u kojem Kejn nije uspio da se upiše u listu strijelaca te je tako prekinut niz od osam vezanih utakmica u kojima je napadač bio strijelac za Bavarce.