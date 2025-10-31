logo
Borusija Dortmund se revanširala Augzburgu za dva uzastopna poraza (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Dortmundska Borusija zabilježila je u petak šestu pobjedu u Bundesligi i barem na 24 sata stigla do druge pozicije na tabeli.

Niko Kovač Izvor: BERND THISSEN / AFP / Profimedia

"Milioneri" su u petak stigli u Augzburg na otvaranje devetog kola s namjerom da se revanširaju domaćinu za dva uzastopna poraza u šampionatu Njemačke i u tome su uspjeli.

AUGSBURG - BORUSIJA DORTMUND 0:1 (0:1)

U prilično nezanimljivom susretu na stadionu "VVK Arena", u finišu prvog poluvremena desio se i momenat odluke.

Igrao se 37. minut kada se lopta odbila Serhiju Girasiju nakon dodavanja Valdemara Antona, a reprezentativac Gvineje je u situaciji "jedan na jedan" bio siguran protiv golmana domaćih Fina Damena - 0:1.

Nisu izabranici Nike Kovača briljirali ni u ovom susretu, ali su za razliku od prethodna dva duela (u Augzburgu - 0:1, na "Vestfalenu" - 1:2, doduše od vođstvom Nurija Sahina) osvojili sva tri boda, koja ih barem na 24 časa stavljaju na drugo mjesto na tabeli.

A da li će tu i ostati, saznaće poslije subotnjih utakmica u Lajpcigu, koji dočekuje Štutgart, te Minhenu, gdje će vodeći Bajern ugostiti Bajer Leverkuzen.


Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Bundesliga Augzburg Borusija Dortmund

