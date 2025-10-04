Bez pobjednika u derbiju, rezultatu iz Dortmunda najviše se raduju Bavarci

Bajern Minhen ima priliku da napravi lijepu prednost već nakon šest kola Bundeslige.

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

U derbiju šestog kola Bundeslige Borusija Dortmund i RB Lajpcig podijelili su bodove odigravši 1:1, a ovakvim ishodom najzadovoljniji mogu da budu u Bajernu iz Minhena.

Bavarci će od 18.30 gostovati Ajntrahtu i ukoliko zadrže maksimalan učinak i nakon susreta u Frankfurtu, već nakon šest kola imaće lijepih četiri boda prednosti u odnosu na najbliže rivale.

Gledaoci u Dortmundu vidjeli su dva gola u prvoj polovini prvog poluvremena, pa je malo ko mogao da pretpostavi da će rezultat 1:1 biti i konačan. Poveli su gosti u sedmom minutu golom Krištofa Baumgartnera, a bod "milionerima" donio je Jan Kouto u 23. minutu.

Borusiji je ovo bio drugi remi u sezoni, RB Lajpcigu prvi. Bajer Leverkuzen očekivano je slavio protiv Union Berlina 2:0 i prišao vrhu tabele, dok su trijumfe danas upisali još Augzburg protiv Volfsburga 3:1 i Verder protiv St. Paulija 1:0.



