Štutgart savladao Keln u gostima: Demirović izborio penal i iskoristio ga

Štutgart je stigao do treće pobjede u Bundesligi ove sezone, a bh. reprezentativac Ermedin Demirović ponovo se upisao u listu strijelaca.

Izvor: Volker Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Štutgarta su na gostovanju u Kelnu stigli do treće bundesligaške pobjede u ovoj sezoni. Gosti su slavili rezultatom 2:1 i izbili na peto mjesto tabele. Dobru utakmicu danas odigrao je Ermedin Demirović koji je izborio penal i iskoristio ga. Bio je to njegov treći pogodak u pet utakmica Bundeslige.

Keln – Štutgart 1:2 (1:1)

/Kaminski 4 – Demirović 28 pen, Vagnoman 81/

Nije dobro počelo za goste iz Štutgarta s obzirom da je ekipa Kelna do prednosti stigla već u 4. minutu preko Jakuba Kaminskog.

U 28. minutu Demirović je visokim presingom natjerao golmana Kelna Marvina Švabea da pogriješi, te mu je malo pobjegla lopta, a onda je u nastojanju da je ispuca faulirao reprezentativca BiH. Glavni sudija je nakon gledanja snimka dosudio penal.

Demirović je preuzeo odgovornost i precizno pogodio u lijevu stranu gola za izjednačenje.

Rezultat se nije mijenjao sve od 81. minuta kada je Štutgart poveo. Strijelac je ovoga puta bio Joša Vagnoman nakon asistencije Stilera. Ispostaviće se da je to bio i konačan rezultat danas.

Dodajmo da je Denis Huseinbašić u dresu Kelna odigrao pola sata danas, a još jedan reprezentativac BiH koji nosi dres ovog kluba Jusuf Gazibegović nije bio u zapisniku ni za ovaj meč. To je treći put kako trener ne računa na njega iako nema nikakvih informacija o povredi.



