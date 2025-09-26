logo
Kejn oborio rekord na Alijanc areni – Englez stigao do STOTKE i srušio Ronalda i Halanda!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Hari Kejn srušio rekord koji su do ove večeri držali Kristijano Ronaldo i Erling Haland.

Hari Kejn rekord 100 golova na 104 utakmice srušio Ronalda i Halanda Izvor: Harry Langer / AFP / Profimedia

Hari Kejn u dresu Bajerna stigao je do svoje prve šampionske titule u karijeri, a onda nastavio da piše istoriju i u petak uveče učinio nešto što niko nije prije njega u „ligama petice“.

Engleski napadač je u pobjedi nad Verderom 4:0 bio dvostruki strijelac i tako stigao do 100. gola za Bajern u svom 104. nastupu za minhenski klub.

Kejn je tako nadmašio Kristijana Ronalda koji je svojevremeno svoj 100. gol za Real Madrid postigao na svom 105. utakmici za „kraljevski klub“, a isti broj utakmica za stoti gol trebao je Erlingu Halandu u dresu Mančester sitija.

Goste iz Bremena načeo je Luis Diaz u 22. minutu, a kada je Kejn na isteku prvog poluvremena prvo izborio penal, a onda ga realizovao bilo je jasno da će oko 75.000 ljudi na Alijanc areni u nastavku svjedočiti istorijskom događaju.

Taj trenutak desio se u 65. minutu, Diaz je poslao loptu za Kejna koji svojim 100. prvenstvenim golom u dresu Bajerna povisio na 3:0, a pobjedu je ovjerio Konrad Lajmer tri minute prije kraja.

Engleskom napadaču ovo je bio već 10. gol u Bundesligi ove sezone, a uz to je postigao po dva u Ligi šampiona i kupu Njemačke te jedan u njemačkom Superkupu.

Tagovi

Hari Kejn fudbal Kristijano Ronaldo Erling Braut Haland Bundesliga

