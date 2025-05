Hari Kejn otvorio dušu nakon prvog trofeja u karijeri: "Lijepo je biti na drugoj strani"

Hari Kejn je u 32. godini osvojio prvi trofej u karijeri. Nakon velikog priznanja istakao je da je lijepo biti na drugoj strani, ali da to neće promijeniti njegov odnos prema sportu.

Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Hari Kejn je napokon srušio tradiciju koja ga je tako drugo pratila... Englez nikako nije imao sreće kad su u pitanju trofeji, ima 31 godinu, ali tek po dolasku u Bajern uspio je da osvoji prvo timsko priznanje. Već su se mnoge šale zbijale na njegov račun, ali poslije velikog uspjeha morao je da konstatuje: "Lijepo je biti na drugoj strani".

Ovaj Englez je postigao više od 400 golova u karijeri, važi za jednog od najubojnijih strijelaca i svakako za jednog od najboljih igrača svog nacionalnog tima, ali je dugo nosio breme trofeja. Bio je drugi najbolji strijelac Premijer lige, najbolji strijelac Svjetskog prvenstva, Evropskog, Lige šampiona, Premijer lige i Bundeslige, ali je uvijek ostajala žal da trofejem...

Napokon je ove godine uspio da stigne do dugoočekivane titule sa ekipom Bajerna. Ove sezone postigao je 24 gola u Bundesligi, bio je pravi lider na terenu, pa je u razgovoru za Gardijan otkrio kako se osjeća poslije velikog uspjeha.

"Lijepo je biti na drugoj strani. Iskreno, ta proslava je bila kakvu prije nikad nisam imao, ali to me neće promijeniti kao igrača. Nisam drugačiji nego što sam bio prije pobjede. To je nešto što je nedostajalo mom životu. Možda kada osvojite prvu titulu, manje je toga o čemu se može pričati."

Zašto je Hari Kejn napustio Totenhem?

Još kao junior Kejn je karijeru započeo u Totenhemu, bilo je to 2004, u međuvremenu je bio na pozajmici u nekoliko timova, ali tim iz Engleske ostaće njegova druga kuća. "Mogao sam da ostanem u Totenhemu, da igram Premier ligi i nastavim s postizanjem golova, ali sam želio da se potrudim i usavršim", otkrio je Kejn.

"Želio sam da se dokažem i igram u najvećim utakmicama, najvećim trkama za titulu i najvećim utakmicama Lige šampiona. Uspio sam u tome. Mislim da je ovo tek početak nečeg posebnog", dodaje Kejn.

Izvor: Michael Weber IMAGEPOWER / imago sportfotodienst / Profimedia

Kejn je otkrio i ko je njegova inspiracija. Ugledao se na legendarnog igrača američkog fudbala Toma Brejdija. "Definitivno mi je pomoglo jer sam vidio mnogo sličnosti između mene i njega. Niko nije očekivao da će uraditi ono što je uradio."

"Čini mi se da je moja priča ona sa kojom se ljudi mogu poistovjetiti, priča o napornom radu i o tome da se ne odustaje. Nikad ne odustaj. Prihvati uspone i padove. U sportu, u životu, nije savršeno. Imaćeš trenutke kada stvari ne idu po tvojoj volji i moraš pronaći unutrašnju snagu da ih savladaš", zaključio je Englez.

Bonus video:

Pogledajte 00:43 Fudbalska revolucija u Kataru 2 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)