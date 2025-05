Kejn presrećan nakon skidanja "prokletstva": Osjećam se sjajno – kakva noć iza nas!

Fantastični Englez konačno skinuo prokletstvo.

Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Engleski fudbaler i napadač Bajerna iz Minhena Hari Kejn rekao je da se osjeća "sjajno" nakon što je u 31. godini osvojio prvi trofej u karijeri.

Nakon što je Bajern u nedjelju i matematički osigurao titulu u Bundesligi, Kejn se oglasio na Instagramu poručivši: "Predivan je osjećaj osvojiti titulu – prvu u mojoj karijeri".

Iza Kejna je duga karijera ispunjena mnogim porazima u finalima i drugim mjestima sa Totenhemom, reprezentacijom Engleske i, donedavno, Bajernom. Takav niz bez trofeja dugo je djelovao kao nepravda za jednog od najboljih napadača svijeta.

Odluka da 2023. pređe iz Totenhema u Bajern svakako je bila podstaknuta činjenicom da je njemački gigant do tada osvojio 11 uzastopnih titula. Ipak, Kejnova prva sezona u Minhenu poklopila se sa najlošijom godinom kluba od 2012, bez osvojenog trofeja.

Iako nije igrao u subotnjem meču protiv Lajpciga zbog suspenzije, Kejn se pridružio slavlju kraj terena pri vođstvu Bajerna 3:2 u nadoknadi. Međutim, Jusef Pulsen izjednačio je u poslednjim trenucima i odložio slavlje.

Ipak, remi Bajer Leverkuzena (2:2) protiv Frajburga u nedjelju definitivno je potvrdio da je Bajern novi šampion Njemačke, dvije runde prije kraja sezone. Kejn je potom sa saigračima u Minhenu, uz šampanjac, pjevao "We Are The Champions" i "Sweet Caroline".

"Kakva noć iza nas, kakva proslava sa igračima i članovima tima", rekao je Kejn po dolasku na trening u ponedjeljak.

"Siguran sam da se svi jutros malo osjećaju umorno", dodao je on.

Zvanična dodjela trofeja očekuje se u subotu nakon meča protiv Borusije Menhengladbah, kada će uslediti tradicionalno njemačko slavlje uz tuširanje pivom.

Kejnova potraga za prvim trofejom počela je još 2015. godine, kada je sa Totenhemom izgubio finale Liga kupa od Čelsija (0:2). Slijedili su porazi u još jednom finalu Liga kupa (2021. protiv Mančester sitija), finalu Lige šampiona 2019. (protiv Liverpula), kao i drugo mjesto u Premijer ligi 2017.

Sa Engleskom je gubio u finalima Evropskog prvenstva 2020. (od Italije) i 2024. (od Španije 1:2).

"Dugo sam čekao ovaj trenutak. Hvala svima na podršci, to nikada ne uzimam zdravo za gotovo. Jedva čekam da uživam u narednih nekoliko nedjelja", rekao je Kejn.

Iako je Bajern ove sezone ispao iz Lige šampiona i Kupa Njemačke, Kejn će imati novu priliku za trofej već sredinom juna na proširenom Svjetskom klupskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Kao i uvijek, gledamo ka sljedećem izazovu – idemo po drugi trofej", poručio je Englez.

