Bajernu pripao "Der Klasiker": Hari Kejn je nezaustavljiv, postigao više golova od 11 timova iz Bundeslige!

Autor Haris Krhalić
0

Bajern Minhen stigao do sedme pobjede.

hari kejn Izvor: kolbert-press/Christian Kolbert / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Bajerna u velikom derbiju njemačkog prvenstva savladali su Borusiju Dortmund rezultatom 2:1. Bavarce je do pobjede ponovo vodio Hari Kejn, koji nastavlja da teroriše protivničke golmane te je sam zabio više golova ove sezone od čak 11 timova iz Bundeslige.

Bajern do prednosti stigao u 22. minutu. Nakon kornera kojeg je izveo Kimih, najviši u skoku je bio upravo Kejn za 1:0. Bio je to njegov 12. pogodak ove sezone u Bundesligi u sedam odigranih utakmica dok je recimo drugoplasirani Lajpcig postigao 10.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

U 72. minutu Bajern je stigao i do drugog gola. Belingem je pokušao očistiti jednu loptu ispred svoga gola, a Olise se bacio i izblokirao, a lopta se od njega odbija u mrežu.

Par minuta kasnije Borusija smanjuje rezultat. Oštar centaršut Riersona sa desne strane pronašao je usamljenog Branta koji pogađa za 2:1 na Alijanc areni.

Ipak, bilo je to sve što smo vidjeli danas te su Bavarci zadržali maksimalan učinak nakon sedam kola uz gol-razliku 27:4.

Tagovi

fudbal Bundesliga Hari Kejn FK Bajern Borusija Dortmund

