Bajern bez greške, het-trik Harija Kejna u Hofenhajmu

Minhenski Bajern upisao četvrtu pobjedu iz isto toliko utakmica u Bundesligi zahvaljujući engleskom golgeteru Hariju Kejnu.

Bajern je upisao novu rutinsku pobjedu u Bundesligi, a ovoga puta nastradao je Hofenhajm.

HOFENHAJM - BAJERN 1:4 (0:1)

Bavarci nisu briljirali u prvom poluvremenu, štaviše, domaći su u najmanju ruku bili ravnopravan protivnik, ali su ipak prvi stigli do prednosti.

I to nakon nevjerovatne greške kompletne odbrane Hofenhajma.

Centaršut iz kornera sedamnaesetogodišnjeg Lenarta Karla - oštro po zemlji u kazneni prostor - zbunio je domaće igrače, ali nije najboljeg strijelca Harija Kejna, koji je iz prve šutirao i pogodio mrežu - 0:1.

Početkom drugog dijela, Bajern je praktično riješio pitanje pobjednika nakon opravdano dosuđenog penala.

Lopta je u ruku pogodila Albijana Hajdarija, a neumoljiv sa bijele tačke bio je ponovo Hari Kejn - 0:2.

Ako su uopšte postojale dileme, one su definitivno razriješene u 75. minutu kada je u kaznenom prostoru oboren Mišel Olise, a iz drugog penala još sigurnije šutirao Kejn poslavši Olivera Baumana u jednu, a loptu u drugu stranu - 0:3.

Engleskom kapitenu bio je to osmi ovosezonski pogodak u Bundesligi za nastavak maksimalnog učinka Bajerna - četiri pobjede iz četiri meča.

Hofenhajm je do kraja uspio da postigne počasni pogodak u 82. minutu iz slobodnog udarca.

Šutirao je Čeh Vladimir Coufal, lopta je zakačila Josuu Kimiha, malo promijenila smjer i prevarila golmana bavarske ekipe Manuela Nojera - 1:3.

Do kraja je Bajern preko Luisa Diaza mogao da postigne još nekoliko golova, ali je doskorašnji fudbaler Liverpula pogađao okvir gola, da bi u posljednjem minutu sudijske nadoknade, Serž Gnabri pogodio mrežu domaćina za konačnih - 1:4.



