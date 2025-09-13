logo
Bajern nastavio teror u Bundesligi: Poslije sedam godina opet demoliran HSV!

Bajern nastavio teror u Bundesligi: Poslije sedam godina opet demoliran HSV!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nekada jedan od najvećih njemačkih klubova Hamburger Šport Ferajn gostovao je minhenskom Bajernu nakon sedam godina tavorenja u nižem rangu.

Bajern deklasirao HSV Izvor: ALEXANDRA BEIER / AFP / Profimedia

I po navici doživio potop u Minhenu iako su "bolje" prošli nego na posljednja dva gostovanja na "Alijanc Areni" 2018. godine kada su poraženi sa 6:0, odnosno 8:0.

BAJERN - HSV 5:0 (4:0)

Bavarci su već u devetom minutu vodili 2:0 pogocima Serža Gnabrija i Aleksandra Pavlovića, da bi do poluvremena riješili sve dileme ako su uopšte postojale. Za "poker" golova u mreži gostiju iz Hamburga Hari Kejn iz penala i Luis Diaz, novo pojačanje iz Liverpula.

U nastavku je engleski kapiten Kejn, kompletirao "petardu" na stadionu "Alijanc Arena" za nastavak maksimalnog učinka šampiona Njemačke.

Bio je to sedmi pogodak centarfora Bajerna u novoj sezoni, a interesantno, HSV nijednom nije zatresao mrežu ni na trećoj utakmici Bundeslige. 


Tagovi

FK Bajern HSV fudbal Bundesliga

